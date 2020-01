Tiitlikaitsja Osaka kaotas 15-aastasele tennisetähele

Turniiril 3. asetatud 22-aastane Osaka jäi veidi üle tunni kestnud kohtumises 3:6, 4:6 alla 15-aastasele tõusvale tähele, ameeriklanna Coco Gauffile (WTA 67.).

"Mis elu mul on, appi!" õhkas Gauff mängujärgses intervjuus. "Kaks aastat tagasi kaotasin juunioride avaringis ja nüüd olen siin, täiesti hullumeelne!"

"Ütlesin endale, et võta üks punkt korraga ja lihtsalt võitle, kunagi ei tea, mis võib juhtuda," rääkis ta.

Osaka ja Gauff olid vastamisi ka mulluste USA lahtiste kaheksandikfinaalis ja siis võttis Osaka kindla 6:3, 6:0 võidu. Toona oli Osaka maailma esireket ja samuti tiitlikaitsja.

Vaatamata enda noorele eale on see Gauffile teine kord slämmiturniiril kaheksandikfinaali jõuda – samaga sai ta hakkama ka mullu Wimbledonis, kui mängis esimest korda suure slämmi turniiri põhitabelis. Wimbledoniga on sarnasusi veelgi, nimelt nii Wimbledoni kui ka tänavuste Austraalia lahtiste avaringis alistas Gauff igihalja Venus Williamsi.

Maailma edetabeli esisaja noorim mängija Gauff kindlustas võiduga Osaka üle edetabelis 50 parema sekka tõusmise, Osaka aga langeb uues edetabelis vähemalt üheksandaks.

Melbourne'is selgitavad Gauffi järgmise vastase 14. asetatud USA esindaja Sofia Kenin (WTA 15.) ja hiinlanna Zhang Shuai (WTA 35.).