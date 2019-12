Serena Williams ja Coco Gauff valmistuvad hooajaks Mike Tysoniga poksides

Nimelt on Williams ja Gauff teinud poksitrenne kunagise raskekaalu maailmameistri Mike Tysoni juhendamisel.

Mouratoglou akadeemia sotsiaalmeedias avaldati, et Williamsil õnnestus koguni Tyson alistada.

Nii Williams kui Gauff avavad enda hooaja 6. jaanuaril Uus-Meremaal Aucklandis algaval turniiril.

A post shared by Serena Williams (@serenawilliams) on Dec 19, 2019 at 6:02am PST

View this post on Instagram

A post shared by Serena Williams (@serenawilliams) on Dec 19, 2019 at 6:02am PST

View this post on Instagram

Yes, it really happened.



Yes, Serena really won. pic.twitter.com/DMw4vi50gi