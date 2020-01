Kaotus tuneeslannale tõmbas Wozniacki karjäärile joone alla

Wozniacki (WTA 36.) pidi kaks tundi ja seitse minutit kestnud kohtumises tunnistama tuneeslanna Ons Jabeuri (WTA 78.) 7:5, 3:6, 7:5 paremust. Võiduga sai Jabeurist esimene Araabia naine, kes on jõudnud slämmiturniiril kaheksandikfinaali.

Wozniacki teatas detsembris, et plaanib Austraalia lahtistel karjääri lõpetada. Just seal võitis ta enda esimese ja ainsa suure slämmi turniiri, alistades 2018. aastal finaalis kolmes tasavägises setis Simona Halepi.

Kokku teenis Wozniacki karjääri jooksul 30 turniirivõitu ning oli 71 nädalat maailma esireket. Wozniacki on ka Eesti tennisesõpradele väga tuttav, ta on pidanud mitmeid põnevusmatše Kaia Kanepiga ja just tema vastu sai Kanepi kirja enda esimese võidu maailma esireketi üle.

"Olen väga õnnelik ja ootan põnevusega, mida elu mulle toob. Võite mind veel väljakute kõrval näha," ütles Wozniacki enda kõnes, ja tänas siis pisarsilmil enda perekonda, eriti enda treenerist isa: "Just neid mälestusi hindan ma igavesti. Neid teekondi, mida me koos käisime."

Küsimusele, mida ta õhtul teha plaanib, vastas Wozniacki: "Loodetavasti mitte nutta. Minu arvates oli see väga sobilik, et mu karjääri viimane matš oli kolmesetiline ja et mu karjääri lõpetab eestkäe eksimus. Ju see pidi nii minema."

2018. aasta suvel diagnoositi Wozniackil reumatoidartriit, kuid tema sõnul polnud loobumisotsus seotud tervisega.

"I think it was only fitting that my last match would be a three-setter, a grinder and that I would finish my career with a forehand error."



Ever the joker, @CaroWozniacki ❤️#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/LhFs8Kxkyj