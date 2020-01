Hiina esireket lülitas Serena Williamsi konkurentsist

28-aastane Wang sai endast kümme aastat vanemast Williamsist kaks tundi ja 41 minutit kestnud kohtumises jagu 6:4, 6:7 (2), 7:5.

Wangi võit on seda magusam, et viimati olid nad vastamisi mulluste USA lahtiste veerandfinaalis, kus esimest korda slämmiturniiril nii kaugele jõudnud hiinlanna kaotas Williamsile 1:6, 0:6, võites mängus vaid 15 punkti.

Williamsi viimane slämmivõit oli kolm aastat tagasi Austraalias. Sama aasta septembris sünnitas ta tütre, pärast emakssaamist võistlustulle naastes on ta küll mänginud neljas slämmiturniiri finaalis, aga ihaldatud 24. suure slämmi turniirivõiduni pole ta veel jõudnud.

Kaheksandikfinaalis läheb Wang vastamisi tuneeslanna Ons Jabeuriga (WTA 78.), kes lõpetas Caroline Wozniacki (WTA 36.) karjääri, alistades taanlanna 7:5, 3:6, 7:5.

Kodupubliku ees mängiv maailma esireket Ashleigh Barty oli kindlalt 6:3, 6:2 parem turniiril 29. asetatud Kasahstani esindajast Jelena Rõbakinast.

Mullune finalist, tänavu 7. asetatud tšehhitar Petra Kvitova alistas 6:1, 6:2 turniiril 25. paigutust omanud venelanna Jekaterina Aleksandrova ja läheb kaheksandikfinaalis vastamisi 22. asetusega kreeklanna Maria Sakkariga, kes üllatas 10. paigutatud ameeriklanna Madison Keysi, võites 6:4, 6:4.

