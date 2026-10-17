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"Spordipühapäev" uurib, kas rahvaspordist on saamas luksuskaup

Varia
41. Tartu maraton Alutagusel.
41. Tartu maraton Alutagusel. Autor/allikas: Sergei Stepanov/ERR
Varia

Pühapäeval kell 18.15 algab Vikerraadios spordisaade "Spordipühapäev", mis keskendub sel korral rahvaspordile ning Rally Estoniale.

Rally Estonia kuulub ka 2027. aastal autoralli maailmameistrivõistluste kalendrisse. Muudatusi tuleb MM-sarjas palju, ka Eesti ja Soome ralli peetakse kõigest nädalase vahega. Millises positsioonis Rally Estonia WRC-sarjas on, selgitab ralli direktor Urmo Aava.

Kas rahvaspordist on saamas luksuskaup, mis on kättesaadav üha väiksemale osale ühiskonnast? Millest üks osavõtutasu koosneb ja kes piletimüügi pealt teenib? Uurime asja suurürituste sarja Tartu Maratoni korraldajalt Indrek Kelgult ja väiksema ettevõtmise, Saaremaa Kolme Päeva Jooksu korraldajalt Helen Eensaarelt.

"Spordipühapäev" algab pühapäeval Vikerraadios kell 18.15, saatejuht on Johannes Vedru.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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