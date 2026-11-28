Inglismaa jalgpalli kõrgliiga väljalangemistsoonis virelev Manchester United ei suutnud ka laupäeval oma võiduta seeriat murda, kui Brentfordile jäädi alla tulemusega 0:4.

ManU alustas koduväljakul Brentfordi vastu tempokalt, aga poolajapausile mindi taas vilekoori saatel, kui Callum Wilson viis 19. ja 32. minuti tabamustest Brentfordi juhtima 2:0. Pärast pausi lubas Manchesteri klubi omale veel kaks väravat lüüa, kui Kristoffer Ajer 82. minutil skoori tegi ja Kevin Schade esimesel üleminutil 4:0 võidu vormistas.

"0:4 kaotus ei näe hea välja. Me peame koos püsima ja seda olukorda parandama. Need on meie olud, meie reaalsus, seda pole tore öelda. Olukord ei ole minu tulekust saati muutunud, aga meil on aega seda muuta," sõnas eelmise vooru eel ManU peatreeneriks saanud Mauricio Pochettino.

Manchester United kaotas teist mängu järjest 0:4, eelmisel nädalavahetusel tuli võõrsil Liverpooli paremust tunnistada. ManU on võitnud sel hooajal vaid ühe mängu, kui augustis alistati Ipswich Town. Manchesteri klubi on kaheksa punktiga 19. ehk eelviimasel tabelireal, nende taha jääb vaid seitse punkti kogunud Crystal Palace.

Leeds United alistas Coventry 3:0 (40. Calvert-Lewin, 45. Longstaff, 66. Longstaff) ning on 12 mänguvooruga kogunud 20 punkti. Selle tulemusega ollakse liigatabelis kuuendal real, Coventry jätkab 12 punktiga 15. kohal.