VAATA OTSE | Millise riigi nelik võidab segateatesõidu?
Laskesuusatamise MK-hooaja avaetapil Soomes Kontiolahtis on täna teise võistlusena kavas segateatesõit. Otseülekanne algab ETV-s ja ERR-i spordiportaalis kell 16.00. Võistlust kommenteerivad Alvar Tiisler ja Margus Ader, kohapealt vahendab muljeid Hanna Hinsberg.
Kokku läheb rajale 23 võistkonda. Nende seas loomulikult ka Eesti nelik koosseisus Susan Külm, Tuuli Tomingas, Kristo Siimer ja Mark-Markos Kehva (stardinumber 14).
Möödunud hooajal võitis esimese MK-sarja segateatesõidu Östersundis Prantsusmaa, kes tuli ühtlasi sel alal Milano Cortina taliolümpiamängudel kuldmedalile. Täna on võistlustules Julia Simon, Oceane Michelon, Oscar Lombardot ja Emilien Claude (nr 1).
Alati soosikute sekka kuuluv Norra stardib koosseisus Marthe Krakstad Johansen, Maren Kirkeeide, Johan-Olav Botn ja Vetle Sjaastad Christiansen (nr 6). Kodupublik saab kaasa elada Venla Lehtonenile, Sonja Leinamole, Arttu Heikkinenile ja Otto Inveniusele (nr 9).
Toimetaja: ERR Sport