X!

Toronto tõi 2019. aasta finaalseeria kangelase tiimi tagasi

Korvpall
Kawhi Leonard 2019. aastal Toronto tiitliparaadil
Kawhi Leonard 2019. aastal Toronto tiitliparaadil Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Korvpall

Korvpalliliigas NBA toimus teisipäeva õhtul veel üks suur vahetustehing, kui Los Angeles Clippers saatis Kawhi Leonardi vahetustehinguga Toronto Raptorsisse, kus ääremees 2019. aastal NBA meistriks tuli.

Shams Charania teatas sotsiaalmeedias, et Clippers saab 35-aastase Leonardi eest vastu Brandon Ingrami, Gradey Dicki, kaks draft'i esimese vooru valikut ning kaks teise vooru valikut.

Leonardi lahkumine kodulinnaklubist Clippersist oli üsnagi ennustatav ning ääremees liitub Toronto tiimiga, kus on omajagu talenti ning noor täht Scottie Barnes. Leonard tõstab meeskonna taset tohutult, kuid hinnalipik on päris krõbe 35-aastase ääremängija eest, keda on viimastel aastatel pahatihti vigastused kimbutanud. Mullu mängis Leonard aga Clippersi eest 65 mängus ning kogus keskmiselt 27,9 punkti, 6,4 lauapalli, 3,6 korvisöötu ja 1,9 vaheltlõiget.

San Antonio Spurs valis Leonardi 2011. aasta talendikorjes 15. valikuga ning temast sai kiirelt tugeva Spursi meeskonnas panustaja, esmalt kaitsespetsialistina ning seejärel iga aastaga aina rohkem ka rünnakul. 2014. aastal alistas Spurs finaalseerias Miami Heati ning finaalseeria kõige väärtuslikumaks mängijaks valitud Leonard mängis suurt rolli LeBron Jamesi peatamisel. Järgmisel kahel hooajal valiti ta NBA parimaks kaitsemängijaks ning liiga kõige väärtuslikuma mängija valimisel oli ta 2015. aastal teine ning 2016. aastal kolmas.

Pärast seitset hooaega San Antonios, millest viimases käis ta platsil vaid üheksa korda, läksid ääremehe ja klubi teed lahku ning Spurs saatis ta vahetustehinguga Toronto Raptorsisse. Leonard mängis seal vaid ühe aasta, kuid vedas Raptorsi klubi ajaloo esimese NBA meistritiitlini, teenides taaskord finaalseeria kõige väärtuslikuma mängija auhinna. Tol suvel sai tema leping läbi ning ta naasis kodulinna Los Angelesse, kus esindas kuus aastat Clippersit.

ESPN kirjutas, et Leonard oleks eelistanud Clippersis jätkamist, aga meeskond otsustas kauaaegsest staarist lahti öelda ning sai tema eest vastu päris korraliku saagi. Clippers on ehitanud üles päris soliidse tiimi ning 28-aastane Brandon Ingram annab neile rünnakul väga palju juurde. Gradey Dick oli kolme aasta taguses draft'is 13. valik, aga tagamees ei saanud Raptorsi eest hoogu sisse.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

korvpalliuudised

23:45

Toronto tõi 2019. aasta finaalseeria kangelase tiimi tagasi

22:58

Bigbank/Kalev lisas koosseisu mullu Coolbetis mänginud ääre

19:46

LeBron jätkab karjääri, aga mitte Lakersis

17:41

Kullamäe peab MM-valikmängud vahele jätma

11:22

Pehka: NBA draft'i ajal käib kulisside taga kõva mäng

10:20

Ja Morant saadeti Memphisest minema, Porzingis jätkab Golden State'is

29.06

Hendrik Eelmäe jätkab Pärnus

29.06

Hornets saatis lisaks Ballile teise tiimi ka Bridgesi

29.06

Kerr Kriisa liitub Tartu Ülikooliga: ma olen tagasi!

29.06

USA-st naasnud Kirsipuu liitub Keila Korvpallikooliga

29.06

Vilniuse Rytase fännid võitsid Tallinnas toimunud turniiri

28.06

Eesti U-18 korvpallikoondis krooniti Põhjamaade meistriks

27.06

Mihkel Männiste teenindab U-17 korvpalli MM-il kohtumisi

26.06

Kotsar: nagu näha, on vaja veel tööd teha

26.06

Vaaks: tähtis on see, et suutsime kodupubliku ees võita

videod

sport.err.ee uudised

23:45

Toronto tõi 2019. aasta finaalseeria kangelase tiimi tagasi

22:58

Bigbank/Kalev lisas koosseisu mullu Coolbetis mänginud ääre

22:22

ETV spordisaade, 30. juuni

22:13

Haalandi värav viis Norra 16 hulka Uuendatud

21:48

Zverev loovutas Wimbledoni avamängus ühe seti

21:15

Svitolina pidi kaasmaalase paremust tunnistama, Rõbakina pääses edasi

20:34

Kevin Saar ootab Läti MM-etappi: tean hästi, mida oodata

19:46

LeBron jätkab karjääri, aga mitte Lakersis

19:02

Soome esireket lülitas Sheltoni Wimbledoni avaringis konkurentsist

18:18

Tiitlikaitsja Swiatek alustas Wimbledonis keerulise võiduga

17:41

Kullamäe peab MM-valikmängud vahele jätma

17:32

Herlen Kajo sõitis end Ungaris poodiumile

17:01

USA sisejulgeolekuminister: Iraani väljalangemine pani mind tantsima

16:22

U-17 jalgpallineiud alistasid Fääri saared, noormehed said Lätilt kaotuse

15:40

Markus Jürgenson: olen vana kooli mees, kirjutan märkmeid pastakaga vihikusse

loetumad

02:34

Saksamaa kaotas penaltiseerias Paraguayle ja langes taas varakult välja Uuendatud

22:13

Haalandi värav viis Norra 16 hulka Uuendatud

07:23

Maroko lülitas MM-il penaltitega Hollandi konkurentsist

29.06

Brasiilia alistas Jaapani 90+5. minuti väravast ja sammus 16 hulka Uuendatud

03.06

2026. aasta jalgpalli MM-finaalturniiri tulemused ja tabeliseisud

14.05

Jalgpalli MM-finaalturniiri ülekannete ajakava

09:04

Saksamaa peatreener: me ei kuulu enam tippkoondiste hulka

11:22

Pehka: NBA draft'i ajal käib kulisside taga kõva mäng

29.06

Kerr Kriisa liitub Tartu Ülikooliga: ma olen tagasi!

10:20

Ja Morant saadeti Memphisest minema, Porzingis jätkab Golden State'is

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo