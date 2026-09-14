Saalijalgpalli meistriliigas mängib uuel hooajal kuus võistkonda

2026/27. aasta saalijalgpalli meistriliigas võtab tänavu mõõtu kuus võistkonda. Hooaja avavoor mängitakse laupäeval, 3. oktoobril ning meistritiitli otsustavad kohtumised peetakse märtsis ja aprillis.

Meistriliigas jätkavad möödunud hooajast tiitlikaitsja Tallinna FC Bunker Partner, Narva United Coolbet, Saku Sporting ja Tartu Ravens Futsal. Uue tulijana liitub kõrgliigaga möödunud hooaja esiliiga võitja SJK Hagalaz. Samuti astub uuel hooajal võistlustulle Jõhvi FC Phoenix. Möödunud hooajal mängisid Jõhvi ja Sillamäe mängijad ühendmeeskonnana Silla FC Phoenix, kuid tänavu jätkavad klubid taas eraldi ning Jõhvi Phoenix osaleb meistriliigas oma nime all, vahendab jalgpall.ee.

Kuue võistkonna osalemise tõttu mängitakse meistriliiga põhiturniiril kolm ringi. Põhiturniiri järel pääsevad neli paremat võistkonda poolfinaalidesse, kus kohtuvad esimese ja neljanda ning teise ja kolmanda koha meeskond. Poolfinaalseeriad mängitakse kahe võiduni, veerandfinaale tänavu ei toimu. Põhiturniiri kuuenda koha saavutanud võistkond mängib üleminekumängu esiliiga kolmanda koha saanud meeskonnaga. Esiliiga kaks paremat võistkonda saavad õiguse tõusta järgmiseks hooajaks meistriliigasse.

Saalijalgpallihooaja avamäng peetakse septembri lõpus, kui 26. septembril astuvad Superkarikafinaalis oma esimese karika nimel võistlustulle Bunker Partner ja Narva United. Avavile kõlab Sõle spordikeskuses kell 17.