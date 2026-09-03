NBA karistas Los Angeles Clippersit suure trahvi ja talendikorje piiranguga

Korvpalliliiga NBA leidis Los Angeles Clippersi olevat süüdi mitmete reeglite rikkumises ning karistas nii klubi kui ka selle juhtkonna liikmeid. Samuti sai trahvi tähtmängija Kawhi Leonard, kellega seotud kokkulepetest kogu protsess algas.

Liiga paneb Clippersile süüks palgalae reeglite rikkumist. Sõltumatu uurimine tuvastas, et meeskond maksis Leonardile skeemitades lisatulu. Nimelt viis klubi mängija kokku oma sponsorite Boingo Wirelessi, Daktronicsi, Locktoni kindlustuse ja finantstehnoloogiaettevõtte Aspiration Partnersiga, mis kuulutas mullu välja pankroti.

Väidetavalt sõlmis Aspiration mängijaga 28 miljoni USA dollari suuruse sponsorlepingu. Clippersiga oli firmal 23 aasta pikkune ja 300 miljonit dollarit väärt sponsorleping. Uurimine tuvastas, et vastutasuks said firmad teatavaid ärieeliseid. Samuti tasus klubi juhtkond reeglitevastaselt mängija ja tema pere isiklikke tulusid.

Selle tulemusel sai Clippers 30 miljoni USA dollari suuruse trahvi ning peab viiel hooajal järjest (2029-2033) loobuma talendikorja esimese ringi valikust. Lisaks karistati meeskonna omanikku Steve Ballmerit ja ärijuht Gillian Zuckerit ühe aasta pikkuse NBA-s tegutsemise keeluga. Kuueks kuuks eemaldati tegevuste juurest korvpallijuht Lawrence Frank. Leonard ise sai 700 000 dollarit trahvi.

Klubi endine ärijuht ja ühtlasi Leonardi onu Dennis Robertson sai aga viie aasta pikkuse NBA-s tegutsemise keelu. Clippersi juhtkonnale pandi muu hulgas süüks ka seda, et Robertsoni tegevusest ei raporteeritud liiga juhtkonnale.

Nii Clippers kui ka Ballmer on esitatud süüdistusi eitanud ja plaanivad otsuse edasi kaevata. Leonard väitis oma esindaja kaudu, et polnud reeglite rikkumisest teadlik, kuid on valmis kandma vastutust.

NBA ja mängijate ametiühing on jõudnud kokkuleppele, et karistused on lõplikud. Uurimist läbi viinud õigusbüroo Wachtell, Lipton, Rosen & Katz jätkab aga liiga teatel informatsiooni kogumist ning võib nende põhjal tulevikus täiendavaid otsuseid langetada.