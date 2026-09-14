X!

OTSEBLOGI | Kas kaotustega alustanud Eesti saab Belgiale vastu?

Võrkpalli Eesti koondis
{{1789376580000 | amCalendar}}
Eesti võrkpallikoondis
Eesti võrkpallikoondis Autor/allikas: SCANPIX / IMAGO/Lehtikuva
Võrkpalli Eesti koondis

Eesti meeste võrkpallikoondis alustab täna kell 20.00 Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri kohtumist Belgiaga. ERR-i spordiportaal hoiab lugejaid sündmuste käiguga kursis otseblogi vahendusel.

Enne mängu

Eesti kaotas oma esimese kohtumise Serbiale 1:3 (23:25, 24:26, 28:26, 22:25). Tegemist oli siiski tasavägise mänguga alagrupi ühe favoriidi vastu ja andis põhjust ettevaatlikuks optimismiks.

Pühapäeval toimunud järgmises kohtumises Taaniga oli Eestil kanda kerge favoriidikoorem, aga üllatuslikult said hoopis vastased selge 3:0 (28:26, 25:22, 25:16).

Belgia koondis võitis esimeses voorus Hollandit 3:1 (25:14, 18:25, 25:17, 25:14), kuid kaotas laupäeval alagruppi võõrustavale Soomele grupi seni ainsa viiegeimilise lahingu 2:3 (25:23, 20:25, 19:25, 25:23, 10:15).

Eesti ja Belgia vahel tuleb selgeks favoriidiks lugeda Belgiat, aga kui Eesti soovib kuueliikmelisest alagrupist edasi pääseda, on nüüd vaja hakata punkte koguma. Mullu suvel toimunud sõpruskohtumises saadi Belgiale kenasti vastu, kuid nii 2022. aasta valikturniiril kui ka 2023. aasta finaalturniiril võitis Belgia.

"Äärmiselt raske on see seis, eriti sellepärast, et tänane mäng oli 0:3 skooriga," hindas Eesti peatreener Alar Rikberg pühapäeval kaotust Taanile. "Teame ju seda mängude järjekorda, teame väga hästi nende võistkondade taset, kes meil järgmisena ees ootavad."

"Tuleb hakata päris riskeerivalt mängima, tuleb ka koosseisuga võib-olla selliseid avantüristlikke otsuseid vastu võtta, minna üllatama. Sisuliselt on teada, et selleks, et alagrupist edasipääsu veel heietada, peame olema võimelised päris suuri üllatusi serveerima."

Pärast mängu Belgiaga ootavad Eesti koondist ees veel kolmapäeval kohtumine Hollandiga ja neljapäeval mäng Soomega. Euroopa meistrivõistluste finaalturniir toimub kokku seitmes Euroopa linnas 9.-26. septembrini.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

Eesti mängud EM-il

11. september kl 20 Serbia – Eesti

13. september kl 15 Taani – Eesti

14. september kl 20 Eesti – Belgia

16. september kl 20 Holland – Eesti

17. september kl 20 Soome – Eesti

võrkpalliuudised

19:44

OTSEBLOGI | Kas kaotustega alustanud Eesti saab Belgiale vastu? Uuendatud

11:39

Vassiljev võrkpallikoondise senisest EM-ist: meil jääb puudu servisurvest

09:12

Soome jätkab EM-il täiseduga, Läti sai teise kaotuse

13.09

VIDEO | Eesti võrkpallifännid ei lase kaotustest hoolimata tujul langeda

13.09

Eesti jäi EM-il Taanile üllatuslikult kindlalt alla Uuendatud

13.09

Aganits: me ei saanudki oma mängu käima

13.09

Nõlvak: meil ei olnud usust puudu, aga Taani sai nii hästi mängu veerema

13.09

Tammearu: esimene geim jäi meid sööma, me ei nautinud mängu

13.09

Rikberg: seis on äärmiselt raske, nüüd tuleb hakata riske võtma

12.09

Mõlemad Eesti rannavollepaarid tulid U-22 EM-il üheksandaks

12.09

Eesti järgmine vastane jättis hollandlased nullile

12.09

Läti võrkpallurid said EM-il esimese kaotuse

12.09

Cretu: teadsime, et tuleb raske mäng, Eesti võitles lõpuni

11.09

Saaremaa: rahvalt saadud energia küttis mind üles

11.09

Lõhmus: teise geimi lõpus hakkasime ise lollusi tegema

videod

sport.err.ee uudised

20:28

Madridi ringrada tehakse pilootide kriitika tõttu ümber

19:52

Gouram langes algkoosseisust välja, kuid andis väravasöödu

19:44

OTSEBLOGI | Kas kaotustega alustanud Eesti saab Belgiale vastu? Uuendatud

19:17

Tallinna maratonil püstitati kolm uut Eesti veteranide rekordit

18:44

Itaalia korvpallitäht Kawhi Leonardist: ta rikkus mu karjääri

18:06

Jalgpalliliit tunnustab hõbemärgiga Munskindi ja Tohverit

17:32

Teist korda MM-i parimaks valitud Stewart tegi ajalugu

16:58

NFL-i hooaja esimesel pühapäeval skooriti rekordiliselt palju punkte

16:23

Arnover võitis kiirendusspordi Euroopa meistrivõistlused

15:49

Eesti võitis sportliku kepikõnni MM-il viis kuldmedalit

15:19

Ralf Aron saavutas Silverstone'is vahelduvates oludes esikoha

14:50

Malõgina jõudis WTA Challengeril põhiturniirile

14:26

Kaks väravat löönud Yamal aitas Barcelona viienda järjestikuse võiduni

13:53

Saalijalgpalli meistriliigas mängib uuel hooajal kuus võistkonda

13:32

Kohtunike viga kinkis Manchesteri derbis Haalandile värava ja Cityle võidu

loetumad

13.09

USA sai alguse ehmatusest üle ja krooniti taas maailmameistriks Uuendatud

13.09

Eesti jäi EM-il Taanile üllatuslikult kindlalt alla Uuendatud

08:10

Zverev teenis USA-s karjääri teise slämmivõidu

13.09

Tšiilis teiseks tulnud Virves kindlustas WRC2 Challenger tiitli

13.09

FOTOD | Tallinna Maratoni võitis keenialane, Hussar teine Uuendatud

13.09

Karmen Bruusi hooaja lõpetas operatsioon

10:12

Lajal parandas karjääri parimat kohta, esikümnes märgiline muutus

08:45

Vigastatud Sappinen lahkus väljakult kanderaamil

13:32

Kohtunike viga kinkis Manchesteri derbis Haalandile värava ja Cityle võidu

13.09

Uuel ringrajal võidutses Kimi Antonelli

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo