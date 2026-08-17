Phoenixi WNBA tiim riputas ikoonilise Taurasi särgi lae alla

Connecticuti ülikooliga kolm aastat järjest USA üliõpilasliiga meistriks tulnud Taurasi valiti 2004. aastal WNBA draft'i esivalikuna ning taganaisest sai kiirelt üks naiste korvpalli eredamaid tähti. 2009. aastal valiti ta WNBA kõige väärtuslikumaks mängijaks, viiel hooajal oli ta kõige resultatiivsem mängija. Oma karjääri lõpetas ta pärast 2024. aasta hooaega, olles veel suurepärases vormis.

Taurasi esindas 20 aasta pikkuse WNBA karjääri jooksul vaid Phoenix Mercuryt, kellega tuli kolmel korral meistriks. WNBA hooaegade vahel mängis ta ka Venemaal ning Euroopas, Taurasi auhinnakappi kuulub ka kuus Euroliiga meistritiitlit.

Ta valiti 2004. aastal USA naiskonda, kellega võitis kuuel järjestikusel olümpial kuldmedali. Tegemist on pallimängualade rekordiga.

Nädalavahetusel sai Phoenix Portland Fire'ilt napi 85:88 kaotuse, aga pärast mängu toimus tseremoonia, mille raames tõmmati ajaloo parimate korvpallurite hulka kuuluva Taurasi särk lae alla. Lisaks külmutati tema särginumber kolm. "Ma ei tea, kust alustada, sest ma ei kujutanud kunagi ette, et see lõppeb," rääkis 44-aastane Taurasi. "See tundub kõige lõpp, aga samas mu elus nii paljude asjade algus. Sõitsin siia areenile ja ei saanud aru, kas lähen mängima või oma matusele. Saan nüüd aru, et see on üks imeline õhtu."

"20 aastat ühes linnas, ühes särgis, ühes tiimis. Me kõik kanname number kolme," lisas legend.