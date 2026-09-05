Euroopa meister Belgia alustas MM-i võiduga

Kaks järjestikust EM-tiitlit saavutanud Belgia vedas võiduni seitsmekordne Euroliiga võitja ja WNBA tšempion Emma Meesseman, kes kogus hea visketabavuse juures 27 punkti. Tegemist oli Belgia koondise rekordiga MM-mängus. Varasem tippmark oli 24 punkti ning seda jagasid Meesseman ja Kyara Linskens.

Lisaks skoorimisele tõusis Meesseman esile ka teistes ülesannetes. Ta hankis lauast üheksa palli, jagas tiimikaaslastele viis resultatiivset söötu ning pani kaks blokki. Julia Vanloo lisas omalt poolt 22 ja Linskens 11 silma. Türgi parimana tõi 17 punkti USA päritolu Kennedy Burke.

Mullusel EM-il hõbemedalile tulnud Hispaania oli samuti avavoorus võidukas, saades 83:53 (24:13, 26:11, 15:15, 18:14) jagu võõrustajariigist Saksamaast. Awa Fam viskas võitjate resultatiivseimana 17 punkti, kaotajate poolelt vastas Leonie Fiebhich 13 punktiga.

ERR teeb korvpalli naiste MM-finaalturniiri otsustavast faasist viis otseülekannet alates 8. septembrist. Maailmameister selgub 13. septembril.