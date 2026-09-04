Rikberg: meid ootab karm graafik, tahtsime kasutada võimalikult palju mehi

Eesti meeskond pidi reedel Läti vastu mängima ilma oma ühe põhimehe Robert Täheta. Päev varem reielähendaja lihast vigastanud nurgaründaja tegi küll soojenduse kaasa, kuid mängida veel ei saa.

"Midagi katastroofilist ei ole," kinnitas Täht ERR-ile. "See nädalavahetus ikkagi platsile ei jookse, aga eesmärk on järgmise nädala alguses saada teha täiskoormusega. Vist esmaspäeval tuleb veel üks ülevaatus."

Põhimehed, kes aitasid neljapäeval võita Slovakkiat, said reedel puhata ja suuremasse rolli tõusis diagonaalründaja Andres Jefanov. 18-aastane Jefanov tegi kaasa kõik viis geimi ning oli koondise resultatiivseim 23 punktiga.

"Päris hea tunne! Hästi läks ja võit tuli ära. Võib-olla esimene geim ja neljanda geimi keskelt, kui olime ise veel viiega ees ja lasime vastased järgi, võib-olla jäävad kripeldama. Oleks võinud ka 3:0 ära võtta. Muidu üldiselt 3:2 ja see oli väga okei," sõnas Jefanov.

Lätlastele, kes turniiri avamängus pidid tunnistama Ukraina 3:1 paremust, kaotas Eesti Kalevi hallis avageimi 24:26. Teise ja kolmanda geimi võitsid eestlased 25:21 ja 25:14. Neljandas jäädi lätlastele 23:25 alla. Otsustava viienda geimi võitis 15:9 Eesti ja teenis kodupubliku ees 3:2 võidu.

"Planeerisime kasutada võimalikult palju erinevaid mängumehi," selgitas koondise peatreener Alar Rikberg. "Kahe päeva jooksul on ju kõik 16 ka väljakult läbi käinud, et see on selge idee, millega me peale läksime. Ütleks nii, et toimis hästi ja saime ka võidu kätte."

"Neid hästi mänginud ja tublisti sisse tulevaid mehi on meil omajagu olnud," jätkas juhendaja. "See on see, mille peale me seda meeskonda vaikselt ehitame; meid ootab Tamperes seitsme päeva jooksul viis mängu. See on väga karm mängugraafik ja see tahes-tahtmata sunnib kasutama rohkem kui seitse mängijat kogu selle turniiri jooksul."

Turniiri viimases mängus minnakse laupäeval Kalevi spordihallis vastamisi Ukrainaga.