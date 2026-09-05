Eesti võrkpallikoondis sai kontrollmängus Ukraina üle vägeva võidu

Eesti kaotas Ukraina vastu esimesed kaks geimi tulemusega 20:25. Eestlased ei andnud aga alla ja andsid kolmandas geimis tugevale vastasele lahingu. Kumbki meeskond ei suutnud teisest eralduda, geimpalle oli mitu, aga võõrustajal õnnestus pika geimi järel lõpuks 37:35 võit võtta ja mäng neljandasse geimi viia.

Ka see geim kujunes tasavägiseks heitluseks, aga Eesti skooris 25:25 viigiseisul kaks järjestikust punkti ning võitja selgitati otsustava viienda geimiga. Pingeline vastasseis jätkus ka seal, aga Eestil õnnestus kodupubliku toel 15:13 võita ning kokkuvõttes 3:2 (20:25, 20:25, 37:35, 27:25, 15:13) võit vormistada.

Märt Tammearu vedas Eesti meeskonna rünnakuid 26 punktiga (+17), suurepäraselt vahetusest sekkunud Timo Lõhmus lisas 15 punkti (+6), 3 serviässa löönud Alex Saaremaa tõi 13 punkti 8+6) ning Renee Teppani arvele kogunes 12 silma (+1). Samuti vahetusest mängu tulnud sidemängija Kusti Nõlvak ning Tristan Täht lisasid kumbki neli punkti.

Eesti vastuvõtt oli 46 protsenti ja rünnak 52 protsenti. Blokist saadi kuus punkti, servil löödi neli ässa ning eksiti 25 pallingul.

Eesti koondis võitis kõik kolm kontrollmängu, Slovakkia alistati kolmes geimis ja Läti samuti 3:2.

Järgmisel nädalal algavad Euroopa meistrivõistlused. Eesti kuulub C-alagruppi ning peab oma kohtumised Tamperes, vastamisi minnakse Belgia, Taani, Soome, Hollandi ja Serbiaga.