Türgi võttis Leedu vastu kindla võidu ja jätkab täiseduga

Istanbulis peetud kohtumises haaras Türgi kiiresti kontrolli, minnes avaveerandil ette 27:13. Poolajaks oli võõrustajate edu juba 21 punkti, 55:34, ning Leedu ei suutnud teisel poolajal enam mängu tagasi tulla.

Türgi resultatiivseim oli Cedi Osman, kes viskas 22 punkti, võttis kuus lauapalli ja tegi kolm vaheltlõiget. Ömer Faruk Yurtseven lisas võitjate kontosse 17 punkti. Leedu parim oli Osvaldas Olisevičius 11 punktiga.

Leedu tegi kohtumise jooksul 17 pallikaotust, mis aitas Türgil edu kindlalt hoida. Türgi kontrollis mängu algusest peale kohtumise kulgu ning Leedu ei suutnud vahet teisel poolajal enam märkimisväärselt vähendada.

Osmani jaoks oli kohtumine eriline ka isiklikus plaanis. Türgi koondise kapten jõudis Leedu vastu 200 ametliku koondisemänguni. Türgi korvpalliliit tunnustas teda enne kohtumist vastava tseremooniaga.

Türgi jätkab J-alagrupis nüüd seitsme võiduga täiseduga. Esimese ringi lõpetasid türklased 6:0 ning teise ringi kuuluvad lisaks Leedule veel Itaalia, Serbia, Island ja Bosnia ja Hertsegoviina. Teise ringi kolm paremat pääsevad 2027. aasta MM-finaalturniirile.

Türgi jätkab J-alagrupis täiseduga ning on seitsme vooru järel võitnud kõik kohtumised. Leedu paikneb kolme võidu ja nelja kaotusega alagrupis neljandal kohal.

Türgi järgmine kohtumine toimub 31. augustil võõrsil Islandiga. Leedu kohtub samal päeval Bosnia ja Hertsegoviinaga.