X!

Türgi võttis Leedu vastu kindla võidu ja jätkab täiseduga

Korvpall
Leedu - Türgi
Leedu - Türgi Autor/allikas: FIBA
Korvpall

Türgi meeste korvpallikoondis alustas 2027. aasta maailmameistrivõistluste valiksarja teist ringi võidukalt, alistades koduväljakul Leedu 94:66.

Istanbulis peetud kohtumises haaras Türgi kiiresti kontrolli, minnes avaveerandil ette 27:13. Poolajaks oli võõrustajate edu juba 21 punkti, 55:34, ning Leedu ei suutnud teisel poolajal enam mängu tagasi tulla.

Türgi resultatiivseim oli Cedi Osman, kes viskas 22 punkti, võttis kuus lauapalli ja tegi kolm vaheltlõiget. Ömer Faruk Yurtseven lisas võitjate kontosse 17 punkti. Leedu parim oli Osvaldas Olisevičius 11 punktiga.

Leedu tegi kohtumise jooksul 17 pallikaotust, mis aitas Türgil edu kindlalt hoida. Türgi kontrollis mängu algusest peale kohtumise kulgu ning Leedu ei suutnud vahet teisel poolajal enam märkimisväärselt vähendada.

Osmani jaoks oli kohtumine eriline ka isiklikus plaanis. Türgi koondise kapten jõudis Leedu vastu 200 ametliku koondisemänguni. Türgi korvpalliliit tunnustas teda enne kohtumist vastava tseremooniaga.

Türgi jätkab J-alagrupis nüüd seitsme võiduga täiseduga. Esimese ringi lõpetasid türklased 6:0 ning teise ringi kuuluvad lisaks Leedule veel Itaalia, Serbia, Island ja Bosnia ja Hertsegoviina. Teise ringi kolm paremat pääsevad 2027. aasta MM-finaalturniirile.

Türgi jätkab J-alagrupis täiseduga ning on seitsme vooru järel võitnud kõik kohtumised. Leedu paikneb kolme võidu ja nelja kaotusega alagrupis neljandal kohal.

Türgi järgmine kohtumine toimub 31. augustil võõrsil Islandiga. Leedu kohtub samal päeval Bosnia ja Hertsegoviinaga.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

Samal teemal

korvpalliuudised

23:09

Türgi võttis Leedu vastu kindla võidu ja jätkab täiseduga

08:38

Prantsusmaa korvpallikoondis pani Sloveenia vastu paremuse maksma

27.08

Eesti rünnak lagunes ja Ungari sai MM-valiksarjas kindla võidu Uuendatud

27.08

Kullamäe: vajaka jäi oskusest palliga mängida

27.08

Rannula: meil oli väljakul praktiliselt poolteist meest

27.08

Larssoni viskekontsert tõi Rootsile võõrsil võidu Soome üle

26.08

Ilver mängib uue klubikaaslase vastu: eks siis näeb, mis ta teha oskab!

26.08

Suurorg: Ungaril on meist lühem rotatsioon, aga tugevad pikad

26.08

Rannula tahab Ungaris tempot kontrollida: kui emotsiooni üles lased, on raske

26.08

Poleemikat tekitanud endist NBA mängijat ei lubata Chicago Sky areenile

25.08

Kuusmaa on El-Sheikhi naasmise üle õnnelik: ta on nagu energiapomm

25.08

Korvpallikoondise arst: maskiga lihtne ei ole, aga Drell on professionaal

25.08

Nõmm: tahame hea ettevalmistuse võitudeks realiseerida

25.08

Ukraina korvpallur lahkus venelanna liitumise järel tiimist

24.08

Endine NBA täht visati WNBA mängult välja transsooliste tüli järel

videod

sport.err.ee uudised

23:09

Türgi võttis Leedu vastu kindla võidu ja jätkab täiseduga

22:36

Hein alustab Bundesliga hooaega Werderi esiväravavahina

22:12

Eesti jäi esimeses kontrollmängus Rumeeniale alla

22:03

ETV spordisaade, 28. august

21:42

Dopingukahtluse alla sattunud Euroopa meister Ansah läheb kohtusse

21:06

Maailma edetabelis 11. kohale tõusnud Selevko esines USA iluuisutamisõhtul

20:27

Kahekordne olümpiavõitja Brignone läbis uue põlveoperatsiooni

19:52

Leknessund võitis Norra leinapäeval Vuelta etapi, Pogacar kasvatas edu

19:12

Mätik: Tour de l'Aveniri tase tundus isegi kõrgem kui U-23 Girol

18:34

Goretzka lahkus kaheksa aasta järel Bayernist ja siirdus Aston Villasse

17:56

Paskotši ja Käidi klubid lähevad Konverentsiliigas vastamisi

17:26

Euroopa meister Almgren: 2017. aastal olin unistustest loobunud

16:53

Loeb ja Neuville lükkasid uue WRC-tiimi pakkumise tagasi

16:16

Austria laskesuusatamise koondises on treenerivahetuse järel tekkinud lõhe

15:43

Solberg Paraguay rallist: vihm võib olud väga keeruliseks muuta

loetumad

27.08

Karalis hüppas teivast 6.20, kuid võitu ikka ei tulnud

27.08

Dos Santos alistas Warholmi ja võttis temalt maailmarekordi Uuendatud

27.08

Eesti rünnak lagunes ja Ungari sai MM-valiksarjas kindla võidu Uuendatud

08:38

Prantsusmaa korvpallikoondis pani Sloveenia vastu paremuse maksma

13:47

Duplantis jäi võidust hoolimata rahulolematuks: peaksin olema õnnelik, kuid ei tunne seda

10:57

Warholm purustatud rekordist: pean tegema rohkem, kuigi pingutan niigi võimete piiril

27.08

Werro jõudis 800 meetri maailmarekordile veel lähemale

27.08

Prantsusmaa meedia: Jacquelin jääb ka järgmiseks aastaks sadulasse

12:05

Karjääri lõpetanud Hauser: olen veidi kimpus, millises suunas edasi liikuda

27.08

Larssoni viskekontsert tõi Rootsile võõrsil võidu Soome üle

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo