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Eesti U-16 noormehed jäid poolfinaalis Horvaatiale alla

Korvpall
Marten Miilen
Marten Miilen Autor/allikas: FIBA
Korvpall

Eesti U-16 noormeeste koondis pidi B-divisjoni EM-finaalturniiri poolfinaalis tunnistama Horvaatia 87:62 paremust. Eesti jätkab turniiri kolmanda koha mängus, kus on kaalul ka pääs A-divisjoni.

Horvaatia haaras kohtumise alguses juhtohjad ning hoidis eduseisu lõpuni. Eesti püsis avapoolajal vastase kannul ja läks poolajale viiepunktilises kaotusseisus. Kolmanda veerandaja alguses jõudis Eesti 7:0 spurdi toel Horvaatiale vaid kahe punkti kaugusele, kuid seejärel kasvatas vastane taas vahet ning võttis lõpuks kindla võidu. Kohtumise suurim vahe ulatus 27 punktini, vahendab Basket.ee.

Eesti resultatiivseim oli Marten Miilen, kes kogus 14 punkti, seitsme lauapalli ja kuue resultatiivse sööduga. 

Peatreener Alessio Landra sõnul oli koondisel Horvaatia vastu kõva võitlus.

 "Tegime väga hea avapoolaja, võitlesime iga pallivaldamise eest ja läksime vaheajale vaid viiepunktilises kaotusseisus. Kolmanda veerandaja alguses proovisime juhtima minna, kuid Horvaatia spurt andis neile edu, mida me enam tagasi teha ei suutnud. Meid ootab ees veel üks mäng kolmanda koha nimel ja oleme valmis taas võitlema," sõnas Landra. 

Kolmanda koha mängus läheb Eesti vastamisi Bosnia ja Hertsegoviinaga. Kohtumise võitjale kuulub koht A-divisjonis.

Toimetaja: Lisette Holst

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