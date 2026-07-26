Ameti maha pannud Leedu peatreener mõtles ümber

Leedu jaoks on 2027. aasta MM-i valiksari möödunud üle kivide ja kändude. D-valikgrupis lõppesid nende kolm esimest mängu ühepunktilise vahega, aga Suurbritannia alistamisele järgnesid napid kaotused Itaalialt ja Islandilt, sealjuures mängiti Islandi vastu võõrsil otsustaval veerandajal maha 21-punktiline edu.

Itaaliale kaotas Leedu ka viimases valikaknas juuli alguses ning seejärel esitasid Kurtinaitis ja tema abitreener Tomas Pacesas alaliidule lahkumisavalduse. Selle asemel, et need kohe rahuldada, andis Leedu korvpalliliit treeneritele mõtlemisaega ning laupäeval kirjutas Leedu meedia, et Kurtinaitis on siiski otsustanud jätkata.

"Pärast Itaalias saadud kaotust oli palju emotsioone ja keerulisi tundeid. Meeskonna kaotuste eest vastutavad eelkõige treenerid ning olen harjunud endale seadma kõrgeid standardeid. Tunnen aga korvpallikogukonna toetust ning Leedu korvpalli ees suurt vastutust, mistõttu olen otsustanud oma tööd jätkata," teatas 66-aastane olümpiavõitja.

Kurtinaitis sai Leedu peatreeneriks 2024. aasta oktoobris ning tema käe all lõpetas meeskond mulluse EM-i viiendana. MM-valiksarja esimese faasi kolme võidu ja kolme kaotusega lõpetanud Leedu kuulub teises ringis J-gruppi, kus Türgil on täisedu kuus, Itaalial viis ja Serbial neli võitu. Kolm võitu on ka Islandil, Bosnia ja Hertsegoviinal on kaks võitu ja neli kaotust. Augusti lõpus mängib Leedu võõrsil Türgi ja kodus Bosniaga.