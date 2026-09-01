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Türgi korvpallikoondis lunastas esimesena pileti MM-ile

Korvpall
Sehmus Hazer
Sehmus Hazer Autor/allikas: FIBA
Korvpall

Türgi korvpallikoondis saavutas 2027. aasta MM-i valikturniiril kaheksanda järjestikuse võidu ning sai kindlustas esimesena koha finaalturniiril.

Türgi läks võõrsil Islandi vastu juhtima 15:1 ning enam kontrolli ei loovutanud. Poolajapausile mindi türklaste 60:37 eduseisul ning edu paisus teisel poolajal veelgi, lõpusireeni kõlades jäi tabloole Türgi kindel 110:73 (33:14, 27:23, 20:19, 30:17) võit.

Türklased tabasid kaugviskeid 45,2-protsendiliselt (14/31), kuus mängijat jõudis kahekohalise punktisummani. Cedi Osman ja Onuralp Bitim viskasid 17 punkti, Ääremees Adem Bona viskas kaheksa punkti ja haaras kümme lauapalli. Türgi on võitnud kõik kaheksa kohtumist ning kindlustas neli mängu enne valikturniiri lõppu edasipääsu.

Serbia teenis J-grupis olulise võidu, kui alistas võõrsil Itaalia 76:64 (20:19, 20:12, 17:23, 19:10). Aleksa Avramovic viskas 20 punkti, Marko Guduric lisas omalt poolt 19 silma. Nikola Jokic kogus tagasihoidlikumas esituses kaheksa punkti ja kaheksa lauapalli. Itaalia parim oli 23 punkti visanud Nico Mannion, kes tegi samas seitse pallikaotust. Simone Fontecchio lõpetas 15 punktiga.

Türgi on kaheksa võiduga J-grupi liider, Sergia on kuue võidu ja kahe kaotusega teine ning Itaalia viie võidu ja kolme kaotusega kolmas. Grupist pääseb edasi kolm tiimi, välja jäävad hetkel Leedu (4-4), Bosnia ja Hertsegoviina (3-5) ning Island (3-5).

Ukraina koondis jätkas võidukalt ning kerkis sellega I-grupis liidriks, kui alistas võõrsil Montenegro 98:89 (19:18, 27:22, 26:22, 26:27). Sviatoslav Mõhaliuk tegi 23 punkti, kuue lauapalli, nelja korvisöödu, kahe vaheltlõike ja kahe blokiga vinge esituse, Oleksandr Kovliar lisas 15 silma, viis resultatiivset söötu ja neli lauapalli.

Ukraina on võitnud kuus kohtumist ja kaotanud kaks ning haaras I-grupis esikoha, sest Hispaania sai võõrsil lisaajal Kreekalt 106:108 (19:20, 24:22, 24:16, 19:28, 22:20) kaotuse. Tyler Dorsey ja Konstantinos Mitoglous viskasid võidumängus 29 punkti, hispaanlaste resultatiivseim oli 18 punkti kogunud Joel Parra. Äsja NBA-sse draft'itud Aday Mara tegi 15 punkti ja 13 lauapalliga suure kaksikduubli.

Ukraina jätkab kuue võidu ja kahe kaotusega esikohal, Hispaania ja Gruusia tulevad viie võidu ja kolme kaotusega järele. Esikolmikust välja jäävad Portugal, Kreeka ja Montenegro, aga kõigil kolmel on neli võitu ja neli kaotust ehk edasipääsu lootus pole veel kuhugi kadunud.

MM-valikturniir jätkub novembri lõpus, Eesti mängib kodus Prantsusmaaga ja võõrsil Soomega.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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