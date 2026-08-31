Leedu sai MM-valiksarjas raske, kuid vajaliku võidu

Leedu korvpallikoondis alistas esmaspäeval MM-valiksarjas kodusaalis Bosnia ja Hertsogviina 78:73 (20:23, 22:23, 19:12, 17:12) ning kirjutas tabelisse nelja kaotuse kõrvale neljanda võidu.

Bosnia ja Hertsegoviina haaras esimesel veerandajal kiiresti mängu initsiatiivi enda kätte, aga Leedu jõudis teises vaatuses Ažuolas Tubelis ja Augustas Marciulionise eestvedamisel 39:39 viigiseisuni. Avapoolaja viimaste minutitega tegi Bosnia ja Hertsegoviina uuesti vahe sisse ja poolajale mindi külaliste 46:42 juhtimisel.

Leedu mängis kolmandal veerandajal vahe tasa, kuid lubas viimasel veerandil vastased taas juhtima. Otsustav äraminek sündis viimase veerandaja keskel, kui Tubelis, Matas Jogela, Marciulionis ja Marek Blazevic tegid paari minutiga 9:2 vahespurdi, mis kasvatas Leedu edu kolmelt punktilt üheksale punktile.

Tubelis viskas üleplatsimehena 23 punkti, lisaks võttis viis lauapalli ja sooritas kaks vaheltlõiget. Marciulionis tõi 16 punkti ja jagas viis korvisöötu. Bosnia ja Hertsegoviina särgis kerkis resultatiivseimaks Jusuf Nurkic, kes viskas 20 punkti, millest koguni 12 tuli vabaviskejoonelt.

Esmaspäevase võiduga säilitas Leedu lootuse edasi MM-finaalturniirile pääseda. J-valikgrupis asutakse hetkel nelja võidu ja nelja kaotusega neljandal kohal, eespool on Türgi (7-0), Itaalia (5-2) ja Serbia (5-2). Itaalia ja Serbia mängivad omavahel esmaspäeva hilisõhtul ning Türgi madistab samal ajal Islandiga (3-4). Bosnia ja Hertsegoviina arvel on kolm võitu ja viis kaotust.