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Prantsusmaa korvpallikoondis pani Sloveenia vastu paremuse maksma

Korvpall
Victor Wembanyama
Victor Wembanyama Autor/allikas: FIBA
Korvpall

Prantsusmaa korvpallikoondis jätkas MM-valiksarja võidukalt, kui saavutas neljapäeval Pariisis toimunud teise ringi kohtumises Sloveenia üle veenva võidu 92:67.

Prantsusmaa haaras juhtohjad juba mängu alguses ning ei andnud eduseisu kordagi käest. Võõrustajad kasvatasid vahe poolajaks 19 punktini ning kolmanda veerandaja lõpuks suurendati edu juba 31 punktini. Sloveenia suutis küll neljanda veerandaja alguses 13:0 vahespurdiga kaotusseisu mõnevõrra vähendada, kuid mängu saatust see enam ei muutnud.

Prantsusmaa resultatiivseim oli Victor Wembanyama, kes kogus 21 minutiga 22 punkti ja üheksa lauapalli. Ta tabas kõik viis kahepunktiviset ning üheksa vabaviset kümnest. Matthew Strazel lisas 13 punkti ja kuus korvisöötu, Rudy Gobert panustas üheksa punkti ja seitsme lauapalliga. Vahetusest sekkunud Maxime Raynaud viskas vähem kui kümne minutiga samuti 13 punkti.

Sloveenia resultatiivseim oli Tibor Mirtic üheksa punkti ja kaheksa lauapalliga.

Sellega sai Prantsusmaa tabelisse kirja oma kuuenda võidu, Sloveenial on nüüd neli võitu ja neli kaotust. 

Teises ringis asub Prantsusmaa koondis järgmisena vastamisi Rootsiga, kes alistas võõrsil Soome 86:81. Soome ja Rootsi on mõlemad seni kogunud neli võitu ja kolm kaotust. 

Samasse valigruppi kuuluvad veel Ungari ja Eesti, kellel on tabelis vastavalt neli võitu ja kolm kaotust ning kolm võitu ja neli kaotust.

Toimetaja: Lisette Holst

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