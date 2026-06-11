Petangimeistrid paarismängudes selgusid Haapsalus

Paarismängus oli kohale tulnud 32 paari üle kogu Eesti. Põhiturniiril mängiti kolm vooru, mille järel selgusid 16 paremat.

Poolfinaalis alistasid Tõnis Neiland ja Henri Mitt (Viru SK) 13:3 Saku PK paari Kaido ja Ott Karl Kopel ning Tartu Kalevi duo Vladislav Rusnak ja Iuliia Rusnak olid 13:9 paremad duost Kenneth Muusikus (Viru SK) ja Veroonika Saar (Tõrva PK) .

Finaalis said 13:3 võidu ja Eesti meistri tiitli Tõnis Neiland ja Henri Mitt.

Alates käesolevast aastast kolmanda koha mängu enam ei peeta ning mõlemad poolfinaalis kaotanud võistkonnad said kolmanda koha.

Segapaaride Eesti meistrivõistlustel said 31 paari seas esikoha Margus Berkmann (SK Kärdla) ja Maris Rõõm (Tõrva PK). Finaalis alistasid nad 13:12 teist päeva järjest hõbeda saanud Tartu Kalevi paari Vladislav Rusnak ja Iuliia Rusnak.

Kolmanda koha said Kristiina Küber ja Kevin Kangur (Tõrva PK) ning Triin Gretel Tauk (Saku PK) ja Kaspar Mänd (Viru SK).

Järgmised Eesti meistrivõistlused toimuvad 4. juulil Väätsas, kus võisteldakse meeste ja naiste üksikmängus.