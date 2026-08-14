Koskel jõudis Poolas paarismänguturniiri poolfinaali

Reedeses poolfinaalis kohtusid Koskel ja Heuser Itaalia paariga Gaia Maduzzi - Viola Turini. Mäng kujunes suhteliselt ühepoolseks. Itaallannad alistasid Koskel - Heuseri ligemale tunniga 6:1, 6:2, vahendab Tennisnet.ee .

Veerandfinaalis kohtusid Anet Angelika Koskel ja Megan Heuser (USA) veerandfinaalis teisena asetatud Hispaania-Prantsusmaa paariga Georgina Garcia-Perez - Yasmine Mansouri. Tasavägise kohtumise võitsid Koskel ja Heuser kolmes setis, tulemusega 4:6, 6:4, 10:7.

WTA W35 turniiril Poolas Bydgoszczis olid reedel kavas paarismängu poolfinaalid, kus tegi kaasa ka Anet Angelika Koskel.

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