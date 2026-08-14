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Koskel jõudis Poolas paarismänguturniiri poolfinaali

Tennis
Anet Angelika Koskel
Anet Angelika Koskel Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Tennis

WTA W35 turniiril Poolas Bydgoszczis olid reedel kavas paarismängu poolfinaalid, kus tegi kaasa ka Anet Angelika Koskel.

Veerandfinaalis kohtusid Anet Angelika Koskel ja Megan Heuser (USA) veerandfinaalis teisena asetatud Hispaania-Prantsusmaa paariga Georgina Garcia-Perez - Yasmine Mansouri. Tasavägise kohtumise võitsid Koskel ja Heuser kolmes setis, tulemusega 4:6, 6:4, 10:7.

Reedeses poolfinaalis kohtusid Koskel ja Heuser Itaalia paariga Gaia Maduzzi - Viola Turini. Mäng kujunes suhteliselt ühepoolseks. Itaallannad alistasid Koskel - Heuseri ligemale tunniga 6:1, 6:2, vahendab Tennisnet.ee.

Toimetaja: Anders Nõmm

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