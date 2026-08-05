Zirk: medalimõte on endiselt olemas

Ujuja Kregor Zirk avaldas enne Euroopa meistrivõistlusi, et usub, et on heas seisus. Kuigi hooaeg on kulgenud tavapärasest teistmoodi, leidis Zirk, et tema vorm on võrreldav isikliku rekordi aegse tasemega.

Kregor, kui rääkida Pariisi helgetest mälestustest, siis oled kindlasti üks esimesi, kes meelde tuleb. Aga ma saan aru, et seekord on bassein ikkagi totaalselt teistsugune. Kui palju see muudab?

Ma arvan, et see väga palju ei muuda. Bassein on ikka 50 meetrit pikk ja vesi on vesi. Olen seal varem käinud. Küll pealtvaatajana Pariisi olümpia ajal, kui käisin veepalli vaatamas. Seega on asukoht ja üldpilt mulle tuttavad. Sportlasena peame aga olema valmis võistlema väga erinevates basseinides.

Arvestades viimaseid hooaegu, valitseb inimestel sinu vormi osas siiski teatav teadmatus. Võib-olla mitte päris saladuseloor, aga päris selget pilti samuti ei ole. Kuidas sulle endale praegu tundub? Oled väga kogenud sportlane, kuidas hindad oma valmisolekut Euroopa meistrivõistluste eel?

Jah, ütleksin, et kogu see hooaeg on minu jaoks olnud natuke teistmoodi. Ma ei ole sellel hooajal ühekski võistluseks eraldi valmistunud, kuid normi suutsin täita treeningu pealt. Kui võrrelda praegust treeningseisu kahe aasta tagusega, siis arvan, et olen enam-vähem samas seisus ehk isikliku rekordi tasemel. Koha mõttes on aga väga raske midagi ennustada, sest see sõltub nii palju ka teistest sportlastest. Mina püüan eelkõige keskenduda iseendale ja teha oma asjad hästi ära.

Jutt käib 200 meetri liblikujumisest, aga kas plaanis on ka mõni teine ala?

Jah, ujun ka 100 meetri liblikat, mis toimub kaks päeva enne 200 meetri distantsi. See on minu jaoks siiski pigem kõrvalala. 200 meetri liblikujumine on see põhidistants, millele olen kogu oma ettevalmistuses keskendunud.

Kas tead ka, milline konkurents sinu põhialal ees ootab? Kas kõik tugevamad on kohal või jääb keegi eemale?

Ma pigem eeldan, et kõik on kohal. Kõige suurem küsimärk on praegu maailmarekordiomanik Kristof Milak, sest tean, et ta on viimasel ajal rohkem keskendunud 100 meetri distantsile. Tema osalemine on seetõttu veidi lahtine. Minu teada on aga kõik teised kohal ning ma ei usu, et keegi kehvas vormis oleks. Konkurents tuleb kindlasti tihe ja väga tugev.

Mis sa arvad, milline tulemus või kogemus võiks seekord tekitada emotsiooni, mida saaks mingil määral võrrelda Pariisi olümpiaga? Seal juhtunu oli ju niivõrd erakordne. Mis peaks juhtuma, et tuleksid ka seekord võistlustelt tagasi sama helgete mälestustega?

See on hea küsimus. Raske on sellele praegu vastata. Minu jaoks tegi Pariisi olümpia nii eriliseks eelkõige see rahvamass. Tribüünidel oli peaaegu 20 000 inimest. Kui sinu kõrvalrajal ujub Leon Marchand ja kogu publik talle kaasa elab, siis mõjub see ilmselgelt ka sulle väga positiivselt. Arvan, et tugevad emotsioonid võivad olla väga erinevad ning üks ei ole teisest väärtuslikum. Igal võistlusel on oma eriline emotsioon. Sellele küsimusele oskan ilmselt vastata siis, kui olen võistlustelt tagasi jõudnud ja lennujaamas.

Pika raja Euroopa meistrivõistlustel oled varem finaali jõudnud. Spordimehe küsimus: kas selles karjäärietapis on siht endiselt Euroopa meistrivõistluste medalil?

Üldpildis küll. Samas, nagu olen varemgi öelnud, sõltub lõppkoht väga palju ka konkurentidest. Minu eesmärk on praegu keskenduda iseendale ja teha oma sooritus võimalikult hästi ära. Pikem eesmärk on endiselt olümpia. See hooaeg on olnud veidi teistsugune, kuid töötame selle nimel, et kahe aasta pärast olla oma parimas vormis. Selles mõttes on tänavune EM pigem üks vaheetapp, kuid see ei tähenda, et oleksin selleks vähem valmistunud.

Kregor, viimane küsimus. Sina oled olnud selle koondise arenguprotsessi juures sisuliselt algusest peale. Nüüd sõidab Euroopa meistrivõistlustele 16-liikmeline Eesti koondis ning paberil võib see olla üks läbi aegade tugevamaid. Millise pilguga sina sellele koondisele vaatad?

Väga positiivselt. Alati on hea näha, et koondis kasvab ja sportlaste tulemused lähevad paremaks. Samas liigub ujumise tase nii Euroopas kui ka maailmas pidevalt edasi. Konkurents muutub igal aastal tugevamaks ja tihedamaks ning sellega sammu pidada on väga suur väljakutse. Arvan, et koondise tegelikust tasemest saame siiski parema pildi alles nädala pärast. Hooaja jooksul võivad paljud hästi ujuda, kuid kõige olulisemad on ikkagi tulemused tiitlivõistlustel. Eks siis näeme.