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Koondise peatreener Meijel: läheme Pariisi pauku tegema

Ujumine
Toni Meijel
Toni Meijel Autor/allikas: ERR
Ujumine

Eesti ujumiskoondis seab enne Pariisi pika basseini Euroopa meistrivõistlusi sammud Prantsusmaale, kus antakse ettevalmistusele viimane lihv. Peatreener Toni Meijeli sõnul läheb koondis tiitlivõistlustele ühtse meeskonnana ning eesmärgiga teha just hooaja tähtsaimal võistlusel oma parimad tulemused.

Toni, kui ma ütlen, et tegemist on Eesti läbi aegade tugevaima pika basseini Euroopa meistrivõistluste koondisega, siis kuivõrd sa sellele väitele alla kirjutaksid?

Jah, Johannes, ma arvan, et sul on täiesti õigus. Olen sellega nõus. Nii oma suuruse kui ka kvaliteedi poolest on tegemist väga tugeva koondisega.

Sa oled selle basseini juures ka ise käinud. Spordisõber ei pea seda vist otseselt olümpiabasseiniga võrdlema, sest tegemist on siiski teistsuguse basseiniga?

Jah, käisime seal kevadel koos Ralfi ja Danieliga võistlemas. See on sama bassein, mida olümpiamängudel kasutati veepalli ja kujundujumise jaoks. Bassein ise on sügav, kiire ja väga suur. Sellist liikumist soojendusbasseini, tiimiala ja võistlusbasseini vahel tuleb omajagu, kuid bassein on hea. Suurem väljakutse võib olla hoopis kuumus, sest nii tiimialad kui ka soojendusbassein on õues ning Pariisis võib augustis olla väga palav.

Kuivõrd võib koondist jagada, et ühelt poolt kogenud tegijad ja teiselt poolt paljud noored? Kas nende eesmärgid ongi mõnevõrra erinevad?

Jah. Olen alati öelnud, et tiitlivõistlustel on juba isikliku rekordi või hooaja parima tulemuse ujumine väga hea saavutus. Kohad ja medalid sõltuvad lõpuks ka sellest, kuidas konkurentidel läheb. Põhitegijatelt ootame siiski pääsu õhtusesse programmi ehk poolfinaalidesse ja finaalidesse ning loodetavasti ka medalivõitlusse. Nooremate jaoks on kõige tähtsam ujuda hea tulemus maailma ja Euroopa tippkonkurentsis, sest see on nende edasist karjääri silmas pidades väga oluline.

Sportlased on valdavalt öelnud, et ettevalmistus on sujunud hästi. Milline on sinu hinnang? Kuivõrd on kellelgi tulnud ületada ka raskemaid hetki?

Jah, minul on sama info. Ettevalmistus on läinud hästi. Eks seda öeldakse tavaliselt enne igat võistlust, pärast võib-olla hinnatakse olukorda juba teisiti. Kindlasti on suurem väljakutse neil sportlastel, kes teevad oma põhihooaja Ameerika ülikoolisüsteemis. Seal lõpeb põhihooaeg juba aprillis ning pärast seda tuleb leida võimalused, et kooliaasta lõpuni treenida ja seejärel Eestisse tulles uuesti vorm üles ehitada. See on alati olnud väike küsimärk. Tänavu on meil selliseid sportlasi koondises mitu, kuid nii palju, kui olen nendega rääkinud, on nad valmis ja ootused on suured.

Samuti ei ole meil olnud kedagi, keda oleks tõsiselt seganud vigastus või haigus. Näiteks Daniel [Zaitsev] tegi eelmise aasta alguses operatsioonid ära, kuid ujus juba suvel maailmameistrivõistlustel täiesti korralikult. Tänavu on ta saanud terve hooaja korralikult tööd teha. Augustis peetavad võistlused on aga alati keerulised, sest pika raja hooaeg venib nii pikaks, et väsitab nii keha kui ka vaimu. Seda on näha ka teistes koondistes. Näiteks on prantslastel olnud küsimärgi all Leon Marchandi ja Maxime Grousset'i osalemine. Pikk hooaeg on keeruline kõigile. Lõppkokkuvõttes selgub aga parem alles finaalis, siis, kui käsi puudutab seina. Euroopa edetabelit vaadates võib küll arvata, et ees ootab raske võistlus, kuid mina nii ei ütleks. Võistlus ise näitab, kes on sel hetkel kõige parem ja kes ei suuda oma parimat tulemust välja ujuda. Meie läheme sinna oma tööd tegema ja korralikke tulemusi saavutama.

Igal juhul võib vist öelda, et meie tippudel ei ole sel hooajal olnud vajadust tulemusi forsseerida. Samas pole ka väga säravaid tulemusi veel nähtud, kuid see ei tähenda tingimata, et midagi oleks valesti.

Jah, kõik liiguvadki tõusvas joones ning kogu selle hooaja tipphetk ongi järgmine nädal. Just siis on vaja oma parimad tulemused välja ujuda. Eesti rekordi ujumine aprillis või mais on küll tore saavutus, aga kui seda tiitlivõistlustel korrata või sellele lähedale ujuda ei suuda, siis on tegelikult midagi mööda pandud. Meie jaoks on oluline just see, milline koht ja tulemus tehakse pika raja tiitlivõistlustel. See on tähtis nii koondisele kui ka kogu Eesti spordile, alates Eesti Olümpiakomiteest ja Team Estoniast.

Sa rääkisid mõned kuud tagasi, et enne Euroopa meistrivõistlusi tuleb teil koondisega veel ühine ettevalmistusperiood, kus saate viimase lihvi anda ja ühise olemise korraldada. Need päevad on nüüd vist ees?

Jah, läheme peaaegu kogu pundiga juba Prantsusmaale Chartres'isse. Sealt sõidame pühapäeval edasi Pariisi, kus esmaspäeval on esimene start. Kõik lähevad, peale Kregori, kelle perre sündis hiljuti laps. Ta soovis enne võistlusi olla oma perega koos, sest tuli just pikast treeninglaagrist. Ülejäänud koondis on aga koos, oleme seal meeskonnana ning läheme Pariisi pauku tegema.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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