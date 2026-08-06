Salu läheb EM-i nautima: ujumises tuleb protsessi usaldada

Järgmisel nädalal Pariisis ujumise Euroopa meistrivõistlustel üles astuvas koondises on kaasa võistlemas ka üks noorema põlvkonna tipptalente, 19-aastane Egle Salu, kes naasis eelmise aasta juunioride EM-ilt 50 m rinnulidistantsi hõbemedaliga. Uueks väljakutseks on Salu hästi valmis.

"Mina hindaksin, et meie ettevalmistus on tõesti väga hea olnud," rääkis Salu ERR-ile. "Aga ujumine on selline ala, kus seda protsessi tuleks usaldada: võib olla selliseid hetki, kus sa arvad, et praegu on nii halb tunne ja nüüd läheb kõik metsa, aga see tunne on täisti petlik ja muutuv. Võistlustel me oleme ikkagi väga valmis."

Salu ujub Pariisis 100 ja 50 m rinnuli, selle vahele ka 50 m vabalt, mille on lisanud kahe rinnulidistantsi vahele nii-öelda vahealaks, et olla maksimaalselt valmis põhistardiks.

"Võtan pingevabalt, nagu iga tiitlivõistlust. Ma lähen nautima neid võistlusi, sest ma olen väga õnnelik, et ma saan meie suure koondisega aega koos veeta ja teistele kaasa elada. Ma ütleksin, et minul tulevadki stardid just kõige paremini välja, kui ma lähen ja naudin oma starti," arvas Salu.

Koondise peatreeneri Toni Meijeli sõnul on kõigi sportlaste eesmärk ujuda tiitlivõistlustel hooaja isiklik rekod või hooaja parim tulemus, mis on Meijeli hinnangul ka jõukohane. Tema sõnul minnakse Pariisi "pauku tegema".

"Kõik lähevadki tõusvas joones ja kogu selle aasta tipphetk ongi meil järgmisel nädalal - seal on vaja ujuda. Ujuda Eesti rekord aprillis või mais, see on tore, aga kui sa seda tiitlivõistlustel ei suuda korrata, või sinna lähedale ujuda, siis tegelikult on pandud mööda. Meile ja tegelikult kogu Eesti spordile alates EOK-st ja Team Estoniast on oluline pikal rajal tiitlivõistlustel tehtud koht ja tulemus," kinnitas Meijel.

Basseinialadega alustatakse Pariisis peetaval ujumise EM-il esmaspäeval.