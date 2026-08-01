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Eesti saadab ujumise EM-ile 20 sportlast

Ujumine
Eneli Jefimova mullusel MM-il
Eneli Jefimova mullusel MM-il Autor/allikas: SCANPIX/
Ujumine

4.-16. augustini Pariisis toimuvatel ujumise Euroopa meistrivõistlustel esindab Eestit 20 sportlast.

Esimesena lähevad võistlustulle 4.–8. augustini Seine'i jõel avaveeujujad, seejärel peetakse 10.–16. augustini Pariisi olümpiaujulas basseiniujumise võistlused.

Eesti koondise liidrid on Euroopa meistritiitlit kaitsev Eneli Jefimova, lühiraja Euroopa meister Ralf Tribuntsov ning mitmekordsed tiitlivõistluste finalistid Kregor Zirk ja Daniel Zaitsev. Rahvusvahelisel areenil soovivad järgmise sammu teha ka sel aastal suure arenguhüppe teinud noored talendid Egle Salu ja Maari Randväli.

Eesti koondis ujumise EM-il:

Avaveeujumine (4.-8. august)
Evalotta Victoria Aabrams
Erik Mäesepp
Kirke Mõtsnik
Jaan Pasko

Basseiniujumine (10.–16. august)
Alex Ahtiainen 
Eneli Jefimova
Susannah Kaul (paraujuja)
Siim Kesküla
Lars Kuljus
Oliver Kuulpak
Margaret Markvardt
Christopher Palvadre
Kristjan Reivart
Ralf Roose
Egle Salu
Dmitri Sillaste
Ralf Tribuntsov
Maari Randväli
Daniel Zaitsev
Kregor Zirk

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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