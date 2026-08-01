Eesti saadab ujumise EM-ile 20 sportlast

Esimesena lähevad võistlustulle 4.–8. augustini Seine'i jõel avaveeujujad, seejärel peetakse 10.–16. augustini Pariisi olümpiaujulas basseiniujumise võistlused.

Eesti koondise liidrid on Euroopa meistritiitlit kaitsev Eneli Jefimova, lühiraja Euroopa meister Ralf Tribuntsov ning mitmekordsed tiitlivõistluste finalistid Kregor Zirk ja Daniel Zaitsev. Rahvusvahelisel areenil soovivad järgmise sammu teha ka sel aastal suure arenguhüppe teinud noored talendid Egle Salu ja Maari Randväli.

Eesti koondis ujumise EM-il:

Avaveeujumine (4.-8. august)

Evalotta Victoria Aabrams

Erik Mäesepp

Kirke Mõtsnik

Jaan Pasko

Basseiniujumine (10.–16. august)

Alex Ahtiainen

Eneli Jefimova

Susannah Kaul (paraujuja)

Siim Kesküla

Lars Kuljus

Oliver Kuulpak

Margaret Markvardt

Christopher Palvadre

Kristjan Reivart

Ralf Roose

Egle Salu

Dmitri Sillaste

Ralf Tribuntsov

Maari Randväli

Daniel Zaitsev

Kregor Zirk

