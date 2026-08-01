Naiste Prantsusmaa velotuuri avaetapi võitis Wiebes, Ebras 127.

Naiste Prantsusmaa velotuur jätkub pühapäeval, kui ratturid sõidavad Aigle linnast Genfi. 147,9 kilomeetri pikkusel etapil ületatakse kolm kolmanda kategooria tõusu.

Esimest korda Tour de France'il sõitev Elisabeth Ebras jõudis finišisse 127. naisena, kaotust võitjale kogunes 14 minutit ja 54 sekundit.

27-aastase hollandlannaga sama aja (3:29.11) sai kirja veel kaheksa ratturit, teise koha sai Kim Le Court-Pienaar (AG Insurance - Soudal Team) ning esikolmikusse mahtus veel Vollering. Tunamullune võitja Katarzyna Niewiadoma (CANYON//SRAM) sai seitsmenda koha, edestades napilt mullu võidutsenud Pauline Ferrand-Prevot'd (Team Visma | Lease a Bike).

Šveitsis aset leidnud etapil püüdis grupp jooksikud kinni kuus kilomeetrit enne finišit. Seejärel otsustasid rünnata mitu ratturit, sealhulgas kolm aastat tagasi Tour de France'il võidutsenud Demi Vollering (FDJ United-Suez), kuid otsustavatel meetritel näitas parimat sprindijalga Wiebes, kelle jaoks oli see Prantsusmaa velotuuril kuuendaks etapivõiduks.

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