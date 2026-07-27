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Wiebes tegi Poola velotuuril puhta töö, Ebras aitas tiimikaaslaseid

Jalgrattasport
Elisabeth Ebras
Elisabeth Ebras Autor/allikas: @cyclingmedia_agency
Jalgrattasport

Poolas lõppenud neljandat korda peetud naiste velotuuril (UCI 2.Pro) võitis 101,3-kilomeetrise finaaletapi hollandlanna Lorena Wiebes (Team SD Worx – Protime), kes oli ühtlasi parim ka kahel esimesel etapil. Eesti meister Elisabeth Ebras (Lotto Intermarche Ladies) aitas naiskonnakaaslasi.

Viimasel etapil edestas Wiebes itaallannat Elisa Balsamot (Lidl-Trek) ja iirlannat Lara Gillespied (UAE Team ADQ). Ebras lõpetas seekord 95. positsioonil, sest aitas sakslannat Linda Riedmanni, kes finišeeris seitsmendana, vahendab ejl.ee.

"Väikesed tõusud ei olnud piisavalt rasked, et grupp laiali läheks. Lõpus vedasin tiimikaaslast lahti, mis õnnestus hästi," ütles Ebras.

Velotuuri üldarvestuses sai eestlanna 96. koha. Kolm paremat olid Wiebes, Balsamo (+0.20) ja Gillespie (+0.23).

Poolas peetud ühepäevasõidul Puchar MON (UCI 1.2; 158 km) võidutses poolakas Marceli Boguslawski (ATT Investments; 3:14.41). Rait Ärm (Energus Cycling Team) sai 12. ja Richard Ründva (Team Novo Nordisk Development) 79. koha.

Toimetaja: Henrik Laever

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