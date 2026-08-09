Vollering võitis teist korda naiste Prantsusmaa velotuuri

Vollering läks pühapäeval toimunud viimasele etapile (Nice - Nice; 99,2 km) vastu üldliidrina. Tema edu lähima konkurendi, tunamullu üldvõidu teeninud poolatari Kasia Niewiadoma-Phinney (CANYON//SRAM) ees oli kaheksa sekundit.

Niewiadoma-Phinney üritas küll viimasel etapil korduvalt eest ära minna, kuid Vollering tõrjus edukalt kõik poolatari rünnakud ning tegi ise 16 km enne finišit otsustava äramineku. Kümme kilomeetrit hiljem oli Volleringi edumaa Poola ratturi ees enam kui minut.

Vollering jõudis finišisse uhkes üksinduses, edestades tänavust Vuelta võitjat Paula Blasit (UAE Team L'IMAD) ja Niewiadoma-Phinneyt mõlemat lõpuks minuti ja nelja sekundiga.

Niewiadoma-Phinney säilitas üldarvestuses teise koha (+1.18). Kolmandale kohale tõusis viimase etapiga itaallanna Elisa Longo Borghini (UAE Team L'IMAD), kes jäi üldvõitjast lõpuks nelja minuti ja 29 sekundi kaugusele. Seni kolmandas kohas kinni olnud šveitslanna Marlen Reusser (Movistar Team) kukkus teiselt suuremalt tõusult alla tulles ja kaotas sellega ohtralt aega.

29-aastasest Volleringist sai esimene naine, kes võitnud naiste Prantsusmaa velotuuri kahel korral. Tema arvel on kokku viis suurtuuri triumfi. "Etapi lõpus mõtlesin, et pean proovima rünnata ja üksi finišisse jõudma, sest tahtsin kõigile näidata, et eilne võit oli teenitud," rääkis hollandlanna finišis.

"Ma ei kahelnud oma võimetes kordagi. Võib-olla mõnel etapil riskisin veidi liiga palju. Aga selline on sport. Mõnikord teed õige otsuse, mõnikord teed vea. Kõige lihtsam on rünnata – just nii tegi Kasia Mont Ventoux'l. Ta võttis sel etapil imelise võidu ja just seda tegin mina täna," lisas Vollering.

Rohelise särgi ehk punktiarvestuse võitis hollandlanna Lorena Wiebes (Team SD Worx - Protime). Parimaks mägironijaks oli hollandlanna Puck Pieterse (Fenix-Premier Tech). Parimale noorratturile antava valge särgi teenis sakslanna Antonia Niedermaier (CANYON//SRAM).