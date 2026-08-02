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Wiebes võitis naiste Touril ka teise etapi, Ebras katkestas

Jalgrattasport
Lorena Wiebes
Lorena Wiebes Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Jalgrattasport

Naiste Prantsusmaa velotuuri teise etapi (Aigle – Genf; 147,9 km) võitis pühapäeval hollandlanna Lorena Wiebes (Team SD Worx–Protime), kes on nüüd võitnud mõlemad tänavused Touri etapid. Esimese eestlannana naiste Prantsusmaa velotuuril starti läinud Elisabeth Ebras (Lotto Intermarche Ladies) katkestas.

Riejanne Markus (Lidl-Trek) alustas 40 kilomeetrit enne pühapäevase, lauge profiiliga etapi lõppu soolorünnakut ning suurendas vahe lähimate jälitajatega peagi enam kui minutiliseks.

Veel viis kilomeetrit enne finišit oli Markus 25 sekundit ees, tema selja taga nägi SD Worx jooksiku püüdmiseks ränka vaeva ning viimase abilise Lotte Kopecky jaks rauges kaks kilomeetrit enne lõppu, mis jättis kollases särgis Wiebesi otsima teiste naiskondade tuult.

Markus püüti kinni 400 meetrit enne finišit ning kuigi lõpusirgel oli parim rong Liv AlUla Jayco naiskonnal, ei olnud kellelgi 27-aastase hollandlanna võimule vastust ja Wiebes võitis sprindi mitme rattapikkusega.

"Kollases särgis võitmine on eriline, aga ka seetõttu, sest meie võistkond nägi selleks kõva vaeva. Tüdrukud ajasid etapi lõpus Riejannet täisgaasil taga ning kollases särgis töö lõpuni viimine on eriliselt magusaks," kinnitas Wiebes. "Riejanne püsis pikalt ees ja ühel hetkel otsustasime, et peame tema püüdmiseks ka Lottet kasutama, sest meil oli kõigi abi vaja. Leidsin hea tuule ja sain oma sprinti alustada," lisas hollandlanna.

Wiebes on sel aastal taas olnud suurepärases hoos, kui alustas hooaega Araabia Ühendemiraatide velotuuril kolme järjestikuse etapivõiduga, teenis esikoha nii Wevelgemi kui Kopenhaageni ühepäevasõitudel ning võitis kaks sprinti ka Burgose velotuuril. Enne Tour de France Femmes'i osales Wiebes eelmisel nädalal Poola velotuuril, kus võitis kõik kolm etappi.

Wiebesi järel oli teine itaallanna Elisa Balsamo (Lidl - Trek) ning kolmas Hollandi rattalegend Marianne Vos (Team Visma | Lease a Bike). Kahe etapi järel edestab Wiebes kokkuvõttes teisel kohal olevat Mauritiuse ratturit Kim Le Court-Pienaari (AG Insurance - Soudal Team) 14 sekundiga, kolmas on Demi Vollering (FDJ United - SUEZ; +0.16).

Ainsa eestlannana Prantsusmaa velotuuri stardis olnud Elisabeth Ebras katkestas koos võistkonnakaaslaste Marieke Meerti ja Sterre Vervloetiga. "Pidin katkestama, kuna vasak jalg andis väga tunda ja ma ei saanud põhimõtteliselt enam üldse vajutada," ütles Ebras pettumusega Eesti jalgratturite liidu pressiteate vahendusel. "Arvatavasti kompenseerisin aasta alguses vasaku poolega nii palju oma haiget õlga, et see pool on nii üle töötanud."

Toimetaja: Anders Nõmm

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