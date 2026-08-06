Paradiisisaare rattur võitis naiste Touril põneva sprindifiniši

2500 tõusumeetriga etapil püüti kolm jooksikut kinni teise kategooria Lalouvesci tõusul 50 km enne finišit, laskumisel pääses üksinda eest Prantsusmaa grupisõidu meister Celia Gery (FDJ United-Suez). Teda hakkasid jälitama viis naist, kes püüdsid prantslanna kinni 31 km enne etapi lõppu ning viimasele kategoriseeritud tõusule jõudes oli neil järgmiste ees 30-sekundiline edu.

Cote de Boucieu-le-Roi tõusul ründasid peagrupist Riejanne Markus (Lidl-Trek) ja Le Court Pienaar ning kuna jooksikud vaatasid boonussprindi eel mõnda aega üksteisele otsa, jõudis duo neile järgi ja nii hakkasid võitu jagama kaheksa ratturit.

Suurt tööd tegi neljapäeval Elisa Longo Borghini (UAE Team L'IMAD), aga lõpusirgel tegi Mauritiuse rattur otsustava käigu 300 meetrit enne finišijoont ning edestas põnevas sprindis prantslannat Cedrine Kerbaoli (EF Education-Oatly) ja Hollandi cyclo-crossi tähte Puck Pieterset (Fenix-Premier Tech).

Kokkuvõttes jätkab liidrina šveitslanna Marlen Reusser (Movistar), kes edestab 12 sekundiga Demi Volleringi (FDJ United - Suez). Pieterse on mägiste etappide eel üsna kindlalt parima tõusja särgis, punktide arvestuses juhib sama kindlalt kaks sprindietappi võitnud Lorena Wiebes (Team SD Worx - Protime).