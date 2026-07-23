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Ogier kritiseeris Rally Estoniat: hilisematel startijatel on liiga suur eelis

Autoralli
Sebastien Ogier
Sebastien Ogier Autor/allikas: SCANPIX/Alamy
Autoralli

Rally Estoniat peetakse üheks WRC-sarja paremini korraldatud etapiks, kuid kaheksakordne maailmameister Sebastien Ogier leiab, et kiiretel Eesti kruusateedel annab praegune stardijärjekord hiljem rajale minevatele sõitjatele liiga suure eelise.

Ogier sõnas, et Eesti kiired kruusateed muutuvad iga autoga üha kiiremaks ning esimestena rajale minevad sõitjad kaotavad seetõttu väärtuslikku aega. Prantslase hinnangul tuleks reegleid muuta, et stardijärjekorra mõju vähendada.

"Praegu on hiljem startijatel üsna selge eelis," ütles Ogier. Tema ühe võimaliku lahendusena pakkus ta, et päeva jooksul võiks stardijärjekorda muuta, et kõik sõitjad saaksid võrreldavamad tingimused.

Rally Estonia tänavune võistlus toetas tema väidet ka numbritega. Alates teisest kiiruskatsest püsis esiviisik muutumatuna kuni finišini ning kokku 18 katsest 17 järel ei toimunud esiviisikus ühtegi positsioonivahetust.

Hyundai tiimi spordidirektor Andrew Wheatley Ogieri kriitikaga siiski ei nõustunud. Tema sõnul on teeolud autoralli loomulik osa ning mõnel rallil annab eelis eespool, mõnel tagapool startimine.

"Kui siin sajab vihma, tahad olla eespool. Kuivades oludes võib eelis olla tagapool startijatel. Sellised kompromissid kuuluvad selle ala juurde," sõnas Wheatley.

MM-sarja liider Elfyn Evans, kes pidi Rally Estonial reedel esimesena rajale minema ja teid puhastama, leidis samuti, et probleem ei puuduta ainult Eestit. Tema hinnangul oleks kiiretel kruusarallidel õiglasem kasutada kvalifikatsiooni või mõnda muud süsteemi, mis vähendaks stardijärjekorra mõju.

"Sa ei küsi eelist, vaid lihtsalt võrdsemaid võimalusi," ütles Evans.

Hyundai sõitja Adrien Fourmaux nägi olukorda aga teisiti. Tema sõnul on sellised teeolud Rally Estonia eripära ning sõitjad peavad nendega lihtsalt arvestama.

"See on selle ralli iseloom. Minu jaoks oli kõik korras," lausus Fourmaux.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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