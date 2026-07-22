X!

U-20 käsipallikoondis täitis EM-il eesmärgi: hõbe oli sihikindla töö vili

Käsipall
Eesti U-20 noormeeste käsipallikoondis
Eesti U-20 noormeeste käsipallikoondis Autor/allikas: Kosovo käsipalliliit
Käsipall

Eesti U-20 noormeeste käsipallikoondis lõpetas Euroopa meistrivõistluste esimese taseme turniiri suurepärase teise kohaga. Kuigi finaalis tuli vastu võtta kaotus veel eelmisel suvel alistatud Hollandilt, siis täitis meeskond oma peamise eesmärgi ja kindlustas hõbemedalid.

Koondise peatreener Kaspar Leesi sõnul oli hõbemedal pikaajalise ja sihikindla töö vili, mis sai alguse kaks aastat tagasi alustatud süsteemsete laagritega. Möödunud suvel Rootsi turniiriga hoogu kogunud tsükkel kulmineerus eduka finaalturniiriga.

"Meie eesmärk treenerite tiimiga oli teha võimalikult palju laagreid ja koosolemisi, kaasata selle vanuse parimaid mängijaid ning hoida tuumikut koos nii palju kui võimalik," selgitas Lees. "Teine eesmärk oli jõuda sellisel turniiril vähemalt finaali. Nii et eesmärgi saime täidetud – päris kirssi tordile küll ei tulnud, aga oleme teise kohaga väga rahul."

Peatreener tunnustas vastast, märkides, et kuigi eelmisel suvel suudeti Hollandit võita, ei leitud seekord väljakul seda kõige õigemat mängurütmi. "Holland oli seekord parem, au vastasele!" sõnas Lees.

Eriti suurt heameelt tundis treenerite tiim meeskonna komplekteerituse ja mängijate kiire arengu üle, sest vigastuste ja puudujate tõttu tuli teha kiireid vangerdusi, millega koondis suurepäraselt toime tuli. Turniiri lõpuks teenisid eraldi esiletõstmise ja koha sümboolses koosseisus Markus Leidsaar ja Jaan Pirk.

"Loomulikult tuleb kiita tervet võistkonda. Kui soovid teha suurt tulemust, on iga lüli tähtis," rõhutas Lees mängijate pühendumust. "Kõik mehed suutsid suve jooksul endast anda maksimumi ja olla laagrites kohal. Töö oli distsiplineeritud, kokkulepped toimisid ja muresid ei tekkinud."

Lees avaldas lootust, et see edu on noormeestele alles alguseks. "Loodan, et mehed mängivad käsipalli edasi, liiguvad kõrgemate eesmärkide poole ja aitavad tulevikus juba meestekoondist," ütles peatreener.

Samal ajal toimunud U20 A-finaalturniiri tase näitab, et Euroopa käsipall liigub kiiresti edasi. Peatreeneri hinnangul viib ka Eestit edasi vaid ränk töö, usk endasse ja raudne distsipliin. "Alates noorematest mängijatest tuleb meil kõigil eesotsas treeneritega vaeva näha, et tehnika ja üldkehaline võimekus oleks veel kõrgemal tasemel. Ainult nii saame liikuda veel kõrgemate eesmärkide poole. Lõpuks tahaks tänada kogu treenerite tiimi ja taustajõude, kellega koos oleme kõvasti nuputanud. Oli hea punt, saime kenasti hakkama ja tiimitöö ongi kõige alus," lõpetas peatreener Lees.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

käsipalliuudised

22.07

U-20 käsipallikoondis täitis EM-il eesmärgi: hõbe oli sihikindla töö vili

20.07

Eesti käsipallinoored saavutasid EM-turniiril teise koha

19.07

Eesti U-20 käsipallikoondis alistas Montenegro ja jõudis finaali

17.07

IHF tühistas Venemaa ja Valgevene sportlastele kehtestatud keelu

17.07

U-20 koondis tõusis Gruusia alistamise järel edetabelis teiseks

16.07

Eesti U-20 käsipallikoondis alistas tasavägises kohtumises Kosovo

14.07

Eesti naiste käsipallikoondis alustab MM-i valikturniiri Kosovo vastu

14.07

U-18 käsipallikoondis valmistub Euroopa turniiriks: rooste tuleb maha lihvida

13.07

U-20 käsipallikoondis kaotas EM-il Hollandile

12.07

U-20 käsipallikoondis alustas EM-turniiri võidukalt

11.07

U-20 koondise peatreener: parima mänguga suudame kõigiga konkureerida

03.07

Eesti käsipallinoored said Lätilt revanši

02.07

Eesti U-20 käsipallikoondis alustas kontrollmänge suure kaotusega

26.06

U-20 peatreener Lees: klubid jätame seljataha ja mängime Eesti eest!

12.06

Urmo Sitsi määrati käsipalli Meistrite liiga poolfinaalimängul delegaadiks

multimeedia

sport.err.ee uudised

22.07

Kuivonen ja Jürgenson piirdusid Hiinas kvalifikatsiooniga

22.07

U-20 käsipallikoondis täitis EM-il eesmärgi: hõbe oli sihikindla töö vili

22.07

Aktiivsust üles näidanud Lohk oli lähedal esikolmikukohale

22.07

ETV spordisaade, 22. juuli

22.07

U-18 korvpallikoondis alustab EM-i: kedagi ei alahinda, võitleme kõigiga

22.07

Flora naiskond sai Meistrite liigas kindla kaotuse

22.07

Koppel vilistab Konverentsiliigas, tööpostil veel mitu Eesti ametnikku

22.07

Norra sõudmislegend suri südameseiskumise tõttu

22.07

Philipsen sai tänavusel Touril esimese võidu

22.07

Ärm alustas Poolas velotuuri võiduga

22.07

Miami Heat kustutas LeBroni tutvustava pressikonverentsi lingi

22.07

Pärast finaali argentiinlastega rüselenud Gavi: nad ei vääri karistust

22.07

Tartu Ülikool lõpetas Kriisaga lepingu

22.07

Manchester City ja Foden sõlmisid pikaajalise lepingu

22.07

Liikuva märgi MM algas segajooksu võistlusega, Lepp sai 12. koha

loetumad

22.07

Embrich ja Zuikova murdsid MM-il põhiturniirile, Beljajeva jäi napilt välja Uuendatud

21.07

Suri Norra spordilegend Olaf Tufte

21.07

Argentina võib MM-i finaali järel puhkenud tüli eest saada karistuse

22.07

Kerr Kriisalt nõutakse Tartu maakohtu kaudu ligemale 200 000 eurot laenu ja viiviseid

21.07

Levadia alistas Konverentsiliigas võõrsil 18-kordse Rootsi meistri

22.07

Pärast finaali argentiinlastega rüselenud Gavi: nad ei vääri karistust

21.07

Lapseootel Hanna Öberg paneb karjääri pausile

21.07

Noole ja Vannineni koostöö lõppes: Sagale tundus, nagu ta elaks autos

22.07

Chelsea ostis 137 miljoni euro eest Inglismaa koondislase

22.07

Eesti jäätantsija esindab edaspidi Kanadat

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo