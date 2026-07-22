U-20 käsipallikoondis täitis EM-il eesmärgi: hõbe oli sihikindla töö vili

Eesti U-20 noormeeste käsipallikoondis lõpetas Euroopa meistrivõistluste esimese taseme turniiri suurepärase teise kohaga. Kuigi finaalis tuli vastu võtta kaotus veel eelmisel suvel alistatud Hollandilt, siis täitis meeskond oma peamise eesmärgi ja kindlustas hõbemedalid.

Koondise peatreener Kaspar Leesi sõnul oli hõbemedal pikaajalise ja sihikindla töö vili, mis sai alguse kaks aastat tagasi alustatud süsteemsete laagritega. Möödunud suvel Rootsi turniiriga hoogu kogunud tsükkel kulmineerus eduka finaalturniiriga.

"Meie eesmärk treenerite tiimiga oli teha võimalikult palju laagreid ja koosolemisi, kaasata selle vanuse parimaid mängijaid ning hoida tuumikut koos nii palju kui võimalik," selgitas Lees. "Teine eesmärk oli jõuda sellisel turniiril vähemalt finaali. Nii et eesmärgi saime täidetud – päris kirssi tordile küll ei tulnud, aga oleme teise kohaga väga rahul."

Peatreener tunnustas vastast, märkides, et kuigi eelmisel suvel suudeti Hollandit võita, ei leitud seekord väljakul seda kõige õigemat mängurütmi. "Holland oli seekord parem, au vastasele!" sõnas Lees.

Eriti suurt heameelt tundis treenerite tiim meeskonna komplekteerituse ja mängijate kiire arengu üle, sest vigastuste ja puudujate tõttu tuli teha kiireid vangerdusi, millega koondis suurepäraselt toime tuli. Turniiri lõpuks teenisid eraldi esiletõstmise ja koha sümboolses koosseisus Markus Leidsaar ja Jaan Pirk.

"Loomulikult tuleb kiita tervet võistkonda. Kui soovid teha suurt tulemust, on iga lüli tähtis," rõhutas Lees mängijate pühendumust. "Kõik mehed suutsid suve jooksul endast anda maksimumi ja olla laagrites kohal. Töö oli distsiplineeritud, kokkulepped toimisid ja muresid ei tekkinud."

Lees avaldas lootust, et see edu on noormeestele alles alguseks. "Loodan, et mehed mängivad käsipalli edasi, liiguvad kõrgemate eesmärkide poole ja aitavad tulevikus juba meestekoondist," ütles peatreener.

Samal ajal toimunud U20 A-finaalturniiri tase näitab, et Euroopa käsipall liigub kiiresti edasi. Peatreeneri hinnangul viib ka Eestit edasi vaid ränk töö, usk endasse ja raudne distsipliin. "Alates noorematest mängijatest tuleb meil kõigil eesotsas treeneritega vaeva näha, et tehnika ja üldkehaline võimekus oleks veel kõrgemal tasemel. Ainult nii saame liikuda veel kõrgemate eesmärkide poole. Lõpuks tahaks tänada kogu treenerite tiimi ja taustajõude, kellega koos oleme kõvasti nuputanud. Oli hea punt, saime kenasti hakkama ja tiimitöö ongi kõige alus," lõpetas peatreener Lees.