U-20 peatreener Lees: klubid jätame seljataha ja mängime Eesti eest!

Koondise peatreener Kaspar Leesi sõnul täitis maikuus Tehvandil toimunud laager oma eesmärgi. Tema hinnangul olid mängijad vaatamata pikale klubihooajale heas füüsilises vormis ning treeningutel jõuti teha vajalik töö nii mänguliste elementide kui ka meeskonna kokkumängu parandamiseks. Lisaks peeti sõpruskohtumine 2008. aastal sündinud noormeeste koondisega.

"Saime teha piisavalt treeninguid, nii palju kui vähegi võimalik oli. Kutid olid üllatavalt heas konditsioonis, arvestades, et paljudel oli just lõppenud pikk käsipallihooaeg. Vaatamata esiliiga Final Four'ile olid kutid väga teravas konditsioonis," ütles Lees.

Võrreldes eelmise hooajaga on koondise koosseisus tehtud mõningaid muudatusi. Suurimaks puudujaks peab peatreener Kristofer Liedemanni, kes sai hooaja lõpus raske vigastuse. Eelmisel turniiril oli Liedemann Eesti rünnaku üks võtmemängijaid ning Leesi sõnul loodab ta, et noormees taastub ja naaseb tulevikus veelgi tugevamana.

Kehras algavas laagris keskendub koondis juba otseselt eesootavaks turniiriks valmistumisele. Liedemanni puudumise tõttu tuleb teha muudatusi ründemängus, kuid Leesi sõnul on meeskonnas selleks piisavalt mitmekülgseid mängijaid.

"Üritame absoluutselt igas valdkonnas oma kokkumängu ja üksteise mõistmist parandada. Selleks need viimased kolm kahepäevast laagrit toimuvadki, et viia meeskonna vaim heale tasemele. Klubid jätame hetkel seljataha ja mängime Eesti eest!" sõnas Lees.

Kehras osaleb treeninglaagris 18 mängijat. Enne 10.–20. juulini Kosovos Prištinas peetavat EHF Championship I turniiri koguneb koondis veel laagritesse 1.–2. ja 7.–8. juulil Tallinnas Kristiine Spordi spordihallis. Seejärel valitakse välja 16-liikmeline koosseis, kes sõidab turniirile.