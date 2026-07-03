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Eesti käsipallinoored said Lätilt revanši

Käsipall
Eesti U-20 käsipallikoondis - Läti U-20 käsipallikoondis
Eesti U-20 käsipallikoondis - Läti U-20 käsipallikoondis Autor/allikas: Helin Potter
Käsipall

Eesti kuni 20-aastaste noormeeste käsipallikoondis tegi vigade paranduse ja alistas kontrollkohtumises Läti võistkonna 31:29 (16:16).

Kui päev varem oli Eesti pidanud tunnistama Põlvas lõunanaabrite lausa 14-väravalist üleolekut, siis neljapäeval paranes pilt tuntavalt. Karlis Kalk viskas kaheksa ja Martin Kikkas kuus tabamust.

"Tänane mäng oli nagu öö ja päev. Tegime veidi korrektuure, rääkisime poistega, mis oli hästi ja mis oli halvasti. Eile olime nagu kosmosest alla kukkunud ja lihtsalt väljakule pandud, asi ei toiminud ühestki otsast kuidagi," kirjeldas peatreener Kaspar Lees eilset mängu ja noormeestega õhtul tehtud analüüsi.

Peatreeneri sõnul oli korduskohtumises meeskonna koosseis võrreldes esimese mänguga muutunud. "Täna oli koosseis veidi hõredam, mõned mehed olid ka puudu. Teistel meestel oli seeläbi võimalus natuke rohkem minuteid teenida ja välja astuda."

"Mingeid asju muutsime, mõned asjad üritasime eilsest paremini teha," jätkas Lees. "Täna oli tulemus parem, aga kindlasti on palju tööd veel teha. Täna saime parema emotsiooni. Eile oli meil üle pika aja esimene kontrollmäng, mis kahjuks läks täiesti aia taha, aga õnneks suutsime lühikese ajaga siiski jalule tõusta."

Leesi sõnul on hetkel noortekoondisel koosseisuga väikseid raskusi. "Üritame oma koosseisu leida, meil on sellega probleeme olnud haiguste, õpingute ja muude asjadega. Ma arvan, et me suudame veel paremaks minna. Üritame ikkagi võistlusteks korralikult valmis olla."

Eesti järelkasvukoondis valmistub Kosovos toimuvaks EHF Championship I rahvusvaheliseks turniiriks.

Toimetaja: Siim Boikov

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