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F1 kohtunikud põhjendasid Hamiltoni karistust ja Leclerci otsust

Vormelisport
Lewis Hamilton
Lewis Hamilton Autor/allikas: SCANPIX/IPA Sport/ABACA
Vormelisport

Belgia vormel-1 etapil tekitas pärast võistlust palju arutelu kohtunike otsus määrata Lewis Hamiltonile karistus, samas kui Charles Leclerc sarnases olukorras karistuseta jäi.

Hamilton sai viiesekundilise ajakaristuse avaringis toimunud kokkupõrke eest George Russelliga. Kohtunike hinnangul oli Russell jõudnud kurvi eel Hamiltoni kõrvale piisavalt, et tal oleks olnud õigus saada rajal ruumi. Otsuse kohaselt libises Hamiltoni Ferrari kurvis ning tabas Mercedese autot, kuigi britt püüdis olukorda parandada.

Tavapäraselt määratakse sellise intsidendi eest kümnesekundiline karistus, kuid Hamiltoni puhul piirduti viie sekundiga. Kohtunikud põhjendasid seda sellega, et Ferrari piloot tunnistas vastase olemasolu, üritas talle ruumi jätta ning püüdis kokkupõrget vältida. Arvesse võeti ka asjaolu, et vahejuhtum leidis aset võistluse avaringil, kus sõitjatele antakse tavaliselt veidi rohkem mänguruumi.

Paljude fännide seas tekkis arutelu aga, miks ei saanud karistada Leclerc, kes puutus hiljem kokku Oscar Piastriga.

Kohtunike hinnangul seisnes peamine erinevus selles, et Piastri ei olnud Leclerci kõrval piisavalt kaugel, et tal oleks olnud õigus samasugusele rajaruumile nagu Russellil Hamiltoni kõrval. Kuigi McLareni sõitjal oli Ferrariga väike kattuvus, ei olnud tema esitelg Leclerci auto esiteljega samal joonel ega eespool, mistõttu ei peetud möödasõitu realistlikuks.

Kohtunikud leidsid ka, et Leclerc ei surunud Piastrit teadlikult rajalt välja, vaid järgis tavapärast sõidujoont ning kontakt sündis mõlema auto liikumise tulemusena. Samas tunnistas BBC F1 ajakirjanik Andrew Benson, et otsuse see osa on märksa subjektiivsem ning Leclerci käitumist võib pidada piiripealseks.

McLareni tiimipealik Andrea Stella ütles pärast sõitu, et ei olnud kohtunike põhjendustega veel tutvunud, kuid rõhutas, et kui kaks autot sõidavad pikalt kõrvuti, peab sisemist trajektoori kaitsev sõitja jätma välisküljel olevale konkurendile piisavalt ruumi, sest vastasel juhul võib isegi väike kontakt lõppeda tõsise avariiga.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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