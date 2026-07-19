Belgia GP võitis Antonelli, Russelli sõit lõppes kiirelt

Belgia GP algas dramaatiliselt, kui MM-sarjas teist kohta hoidnud Russell üritas mööduda kaasmaalasest Lewis Hamiltonist (Ferrari), ent nende rattad puutusid kokku ja Mercedese mees sõitis seetõttu rajalt välja. Russell jäi tänavu kolmandat korda punktideta, kui ta pidi katkestama ka Kanadas ning jäi siis Monacos 12. kohale.

Antonelli läks 34. ringil Charles Leclercist mööda liidriks ning kuigi vahe Ferrari sõitjaga püsis lõpuni kahesekundiline, hoidis noor itaallane pea külmana ja tuli võitjana finišisse. Viimati võitis MM-sarja üldliider etapi juuni alguses Monacos.

Leclerc ületas finišijoone Antonellist 1,952 sekundit hiljem, kolmas oli Max Verstappen (Red Bull; +11,586) ning neljas Hamilton (+17,245). Antonellil on nüüd koos 204 punkti, taas teise koha hõivanud Hamiltonil 159 ja Russellil kolmandana omakorda kaasmaalasest viis punkti vähem.