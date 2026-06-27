Austria GP kvalifikatsiooni võitis Russell, Verstappen sõitis vastu rajapiiret

Vormel-1 sarja Austria GP kvalifikatsiooni võitis George Russell (Mercedes), kes edestas Ferrari piloote Charles Leclerci ja Lewis Hamiltoni.

Russell sai oma kiireimal ringil kirja aja 1.06,113. Leclerc kaotas talle 0,236 ja Hamilton 0,295 sekundiga. Esikolmikule järgnes Russelli tiimikaaslane ja sarja üldliider Kimi Antonelli (+0,301).

Neljakordne maailmameister Max Verstappen (Red Bull) tegi viimase sessiooni lõpus kerge avarii, kui kaotas üheksandas kurvis masina üle kontrolli ja libises tagumise osaga vastu rajapiiret. Kokkuvõttes platseerus hollandlane viiendale positsioonile (+0,362).

Ülejäänud esikümne moodustasid McLareni piloodid Lando Norris (+0,389) ja Oscar Piastri (+0,398), Verstappeni tiimikaaslane Isack Hadjar (+0,519) ning Racing Bullsi sõitjad Liam Lawson (+0,842) ja Arvid Lindblad (+0,894).

Austria GP põhisõit algab pühapäeval Eesti aja järgi kell 16.00.