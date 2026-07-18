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Hamilton tegi Belgia GP viimasel treeningul avarii

Vormelisport
Lewis Hamilton
Lewis Hamilton Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Vormelisport

Laupäeval toimunud Belgia Grand Prix' viimasel vabatreeningul sõitis kiireima ringi Mercedese piloot Kimi Antonelli, samal ajal kui Lewis Hamilton sõitis Spa-Francorchampsi rajal sessiooni viimastel sekunditel oma Ferrariga avariisse.

Itaallane Kimi Antonelli sai kirja aja 1.45,990 ning edestas 0,139 sekundiga McLareni valitsevat maailmameistrit Lando Norrist.

Red Bulli sõitja Max Verstappen oli tulemuste tabelis kolmas ning Antonelli meeskonnakaaslane ja tiitliheitluse lähim konkurent George Russell neljas.

Hamilton oli viies, kuid kaotas raja keskel asuvas kurvis auto üle kontrolli ning sõitis rajalt välja kruusale ja põrkas vastu rehvivalli. Kokkupõrkes purunesid tagatiib ja vedrustus ning auto õhku paiskudes lendas rajale rohkelt tükke. Hamiltoni auto parem tagaratas põrkas vastu piiret, jättes Ferrari mehaanikutele kuhjaga tööd, et auto kvalifikatsiooniks korda teha.

"Ma lõhkusin auto ära. Vabandan," ütles seitsmekordne maailmameister raadio teel oma võidusõiduinsenerile, enne kui autost väljus ja kahjustusi hindama asus.

Hamilton hoiab meistrivõistlustel kolmandat kohta, jäädes 32 punktiga maha Antonellist, kes edestab üheksa etapi järel Russellit 25 punktiga.

Pärast õnnetust aeglustas Verstappen topeltkollaste lippude tõttu sõitu ja Williamsi piloot Carlos Sainz sõitis peaaegu talle tagant otsa.

Ferrari sõitja Charles Leclerc oli kuues, edestades McLareni pilooti Oscar Piastrit ning Audi paari Nico Hülkenbergi ja Gabriel Bortoletot. Esikümne lõpetas Red Bulli sõitja Isack Hadjar.

Enne hooaja kümnendat etappi edestab Antonelli meistrivõistluste üldarvestuses Russellit 25 punktiga.

Toimetaja: Lisette Holst

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