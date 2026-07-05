X!

Leclerc lõpetas põneval Briti GP-l võidupõua, Antonelli jäi taas punktideta

Vormelisport
Charles Leclerc
Charles Leclerc Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Vormelisport

Vormel-1 hooaja üheksanda etapi Suurbritannias Silverstone'i ringrajal võitis Ferrari piloot Charles Leclerc, kes edestas George Russelli (Mercedes) ja tiimikaaslast Lewis Hamiltoni. MM-sarja üldliider Kimi Antonelli (Mercedes) jäi viimase kolme GP jooksul teist korda punktideta.

Sel nädalavahetusel võimsas hoos olnud Antonellil olid mured kohe stardis, kui temast läksid mööda mõlemad Ferrarid. Noor itaallane möödus siis 11. ringil Hamiltonist ning hakkas hiljem jahtima Leclerci, kuid 41. ringil tabasid teda tehnilised probleemid ja ta hakkas tahapoole langema.

Leclerci võit tundus siis kindel, aga teisele kohale käis võitlus: Max Verstappen (Red Bull) ja Russell jälitasid Hamiltoni, neli ringi enne ruudulippu tegi hollandlane aga sõiduvea, mille järel tuli rajale turvaauto. Ferrari tõi Hamiltoni värsketeks rehvideks boksi, aga turvaauto jäi pärast väikest segadust rajale sõidu lõpuni ja nii ei õnnestunud Russelli selja taha kukkunud seitsmekordsel maailmameistril teist kohta tagasi võtta.

Neljandana lõpetas Lando Norris (McLaren), viiendana Isack Hadjar (Red Bull) ning tema järel kaks Racing Bullsi sõitjat Liam Lawsin ja Arvid Lindblad. Antonelli ületas finišijoone üheksandal kohal, ent sai viiesekundilise karistuse, sest ületas probleemidega maadeldes rajapiire ning langes seetõttu 16. kohale.

Pühapäevane etapp lisas põnevust ka MM-sarja üldarvestusse: Antonellil on nüüd liidrina koos 179 punkti, aga kaks ebaõnnestumist lühikese aja jooksul on tema üldedu Russelli ees kahandanud 25 punktile. Hamilton kaotab kaasmaalasele omakorda kolmandana seitse punkti. Leclerc võitis etapi viimati 2024. aastal Austinis ehk ligi kaks aastat tagasi.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

vormeliuudised

20:15

Leclerc lõpetas põneval Briti GP-l võidupõua, Antonelli jäi taas punktideta

04.07

Antonelli hõivas esimese stardiruudu

04.07

Antonelli läks Silverstone'i sprindisõidus Hamiltonist mööda

03.07

Hamilton alustab Silverstone'i sprindisõitu esikohalt

03.07

Verstappen kritiseeris F1 Lego paraadi: me ei ole klounid

28.06

Russell võitis Austria GP ja tõusis Hamiltonist mööda

27.06

Austria GP kvalifikatsiooni võitis Russell, Verstappen sõitis vastu rajapiiret

26.06

Aron tegi Austria vabatreeningul tagasihoidlikuma tulemuse

26.06

Hamilton ei ole MM-tiitli lootust maha matnud

25.06

F1 piloodid võivad Austrias jahutussüsteemi kanda

22.06

Roland Kuklane koges Itaalia F4 sarja etapil suurt kuumust ja ebaõnne

14.06

Hamilton sai Ferraris esimese etapivõidu

12.06

Aron näitas F1 vabatreeningul suurepärast kiirust

12.06

Alpine'i protest tõi Gaslyle Monaco GP poodiumikoha tagasi

07.06

Antonelli jätkas võiduseeriat, Verstappen piirdus ühe ringiga

sport.err.ee uudised

20:15

Leclerc lõpetas põneval Briti GP-l võidupõua, Antonelli jäi taas punktideta

19:28

Talts mängujuhita jäämist ei pelga: peaasi, et Kerr saaks eluga edasi minna

18:52

Eesti koondis lõpetas juunioride motokrossi MM-i viienda kohaga

18:12

Kiili: korvpalliliit on Kerri ja tema lähedaste jaoks ühe kõne kaugusel

17:36

Neel alistas Wimbledonis endise paarismängukaaslase

16:52

Sebastian Suppi võitis Luksemburgis juunioride ühepäevasõidu

16:17

Vandeadvokaat Kriisa juhtumist: süüdimõistmisel ootab teda pikk vangistus

15:41

Vigastuspausilt naasnud Mäeuibo otsis MK-etapil õiget sõidurütmi

14:53

Madridi Real tugevdas rivistust Hollandi kaitsjaga

14:10

Raphinha võib kaheksandikfinaalis Brasiiliale appi tulla

13:27

Korvpalliliidu president: võib-olla õnnestub Unibet Arenal 500-1000 kohta juurde saada

12:49

Favoriidid hoidsid Mati Vetevoolu mälestusturniiril taset

12:25

Mbappe: me ei karda oma käsi määrida

12:01

Eestlased tundsid Rootsi ja Läti kõrgliigas kaotusekibedust

11:35

Korvpallikoondise mänedžer: kui NBA suveliiga saab läbi, siis suhtleme Veesaarega

loetumad

11:35

FBI vahistas korvpallur Kerr Kriisa Uuendatud

16:17

Vandeadvokaat Kriisa juhtumist: süüdimõistmisel ootab teda pikk vangistus

04.07

Maroko pääses esimesena veerandfinaali Uuendatud

08:16

Prantsusmaa alistas Mbappe penalti abil Paraguay Uuendatud

08:28

Veesaar sai NBA suveliigas käe valgeks

04.07

Korvpallikoondise esimesed muljed Brnost: kuidas on võimalik nii väikeses saalis mängida?

14.05

Jalgpalli MM-finaalturniiri ülekannete ajakava

18:12

Kiili: korvpalliliit on Kerri ja tema lähedaste jaoks ühe kõne kaugusel

10:51

TÄNA OTSE | Brasiilia ja Norra mängivad veerandfinaalkoha eest

03.06

2026. aasta jalgpalli MM-finaalturniiri tulemused ja tabeliseisud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo