Leclerc lõpetas põneval Briti GP-l võidupõua, Antonelli jäi taas punktideta

Vormel-1 hooaja üheksanda etapi Suurbritannias Silverstone'i ringrajal võitis Ferrari piloot Charles Leclerc, kes edestas George Russelli (Mercedes) ja tiimikaaslast Lewis Hamiltoni. MM-sarja üldliider Kimi Antonelli (Mercedes) jäi viimase kolme GP jooksul teist korda punktideta.

Sel nädalavahetusel võimsas hoos olnud Antonellil olid mured kohe stardis, kui temast läksid mööda mõlemad Ferrarid. Noor itaallane möödus siis 11. ringil Hamiltonist ning hakkas hiljem jahtima Leclerci, kuid 41. ringil tabasid teda tehnilised probleemid ja ta hakkas tahapoole langema.

Leclerci võit tundus siis kindel, aga teisele kohale käis võitlus: Max Verstappen (Red Bull) ja Russell jälitasid Hamiltoni, neli ringi enne ruudulippu tegi hollandlane aga sõiduvea, mille järel tuli rajale turvaauto. Ferrari tõi Hamiltoni värsketeks rehvideks boksi, aga turvaauto jäi pärast väikest segadust rajale sõidu lõpuni ja nii ei õnnestunud Russelli selja taha kukkunud seitsmekordsel maailmameistril teist kohta tagasi võtta.

Neljandana lõpetas Lando Norris (McLaren), viiendana Isack Hadjar (Red Bull) ning tema järel kaks Racing Bullsi sõitjat Liam Lawsin ja Arvid Lindblad. Antonelli ületas finišijoone üheksandal kohal, ent sai viiesekundilise karistuse, sest ületas probleemidega maadeldes rajapiire ning langes seetõttu 16. kohale.

Pühapäevane etapp lisas põnevust ka MM-sarja üldarvestusse: Antonellil on nüüd liidrina koos 179 punkti, aga kaks ebaõnnestumist lühikese aja jooksul on tema üldedu Russelli ees kahandanud 25 punktile. Hamilton kaotab kaasmaalasele omakorda kolmandana seitse punkti. Leclerc võitis etapi viimati 2024. aastal Austinis ehk ligi kaks aastat tagasi.