Hamilton alustab Silverstone'i sprindisõitu esikohalt

Lewis Hamilton oli Silverstone'is peetud Suurbritannia vormel-1 etapi sprindikvalifikatsiooni kiireim ning alustab laupäevast sprindisõitu esimeselt stardikohalt.

Ferrari sõitja edestas otsustavas kvalifikatsioonis Mercedese sõitjat Kimi Antonellit vaid 0,011 sekundiga. Kolmanda koha sai Max Verstappen (Red Bull).

Hamilton oli kiire juba vabatreeningul ning jätkas head hoogu ka kvalifikatsioonis. SQ3 viimastel ringidel sõitis Antonelli välja päeva parima aja, kuid Hamilton suutis selle oma viimase katsega napilt üle lüüa.

Neljandalt kohalt stardib Hamiltoni tiimikaaslane Charles Leclerc, viies oli George Russell. Esikümnes lõpetasid veel Lando Norris, Oscar Piastri, Isack Hadjar, Liam Lawson ja Arvid Lindblad.

Pärast kvalifikatsiooni tänas Hamilton meeskonda ja kodupublikut.

"Ma armastan seda kohta ja seda publikut. Ma ei suuda sõnadesse panna, kui suur unistus see on," ütles Hamilton pärast kvalifikatsiooni. "Auto tundus täna suurepärane. Olen väga tänulik, et selle stardikoha välja sõitsin."

Hamiltoni jaoks oli see hooaja esimene sprindikvalifikatsiooni võit. Tänavu on kõik seni peetud sprindisõidud võitnud sõitjad, kes alustasid võistlust esimeselt stardikohalt.

"Me ei oodanud, et suudame Silverstone'is võidelda esirea kohtade eest. See on hämmastav üllatus ja olen selle üle väga õnnelik," lisas Hamilton.

Teise koha saanud Antonelli jäi kaotusega rahule.

"Ring oli päris hea ja jäin Lewisest väga napilt maha. Õnnitlused talle, nüüd keskendume homsele," sõnas itaallane.

Viiendaks kvalifitseerunud George Russell tunnistas, et Ferrari tempo tuli talle üllatusena.

"Ferrari kiirus üllatas mind. Nad on kogu päeva väga tugevad olnud," ütles Russell.

Sprindisõit peetakse laupäeval enne Suurbritannia GP põhisõidu kvalifikatsiooni