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Hamilton ei ole MM-tiitli lootust maha matnud

Vormelisport
Lewis Hamilton
Lewis Hamilton Autor/allikas: SCANPIX/picture alliance / BEAUTIFUL SPORTS
Vormelisport

Lewis Hamilton usub, et tal on tänavu endiselt võimalus võita kaheksas vormel-1 maailmameistritiitel. See tähendaks uut rekordit, sest ükski sõitja pole varem tulnud kaheksakordseks maailmameistriks.

41-aastane Hamilton on viimastel etappidel näidanud head minekut. Pärast oma esimest võitu Ferrari eest Hispaania etapil on ta lõpetanud kaks järgmist etappi teisena ning tõusnud MM-sarja üldarvestuses teiseks. Ainult Kimi Antonelli edestab teda 41 punktiga.

"Võimalus on olemas, aga sellest üksi ei piisa. Peame meeskonnana pingutama ja autot edasi arendama," ütles Hamilton enne Austria etappi.

Ferrari toob Austria etapiks kasutusele hooaja esimese mootoriuuenduse. Hamiltoni sõnul ei kaota see küll kogu vahet Mercedesega, kuid on oluline samm õiges suunas.

Hamiltoni hinnangul on Mercedes tänavu meeskond, keda tuleb võita. Seitsmekordne maailmameister tõdes, et konkurent on olnud väga tugev, kuid ei pea neile järele jõudmist võimatuks.

"Olen sellises olukorras varem olnud. Tean, mida pean tegema, ja tee on veel pikk," ütles Hamilton. Ta lisas, et praegu keskendub Ferrari eelkõige Austria etapile, mitte maailmameistrivõistluste üldseisule.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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