Purga: venelaste võistlusareenile lubamine on olümpialiikumist alavääristav

Rahvusvahelise olümpiakomitee (ROK) täitevkomitee otsustas teisipäeval tühistada ajutiselt Venemaa olümpiakomitee tegevuskeelu. Ühtlasi lisas ROK, et organisatsiooni senised soovitused rahvusvahelistele alaliitudele Venemaa sportlaste võistlustel osalemise osas kaotavad kehtivuse. Rahvusvahelistele spordiliitudele jääb endiselt õigus otsustada, kas ja mis moel venelasi ning valgevenelasi oma võistlustele lubada.

Purga räägis pressikonverentsil, et Eesti valmistab ette kirja Euroopa Komisjonile ja spordivolinik Glenn Micallefile ettepanekuga jätta spordiorganisatsioonid, kes lubavad Venemaa ja Valgevene sportlasi võistlustele, ilma Erasmus+ programmi toetustest ja muudest asjakohastest Euroopa Liidu programmidest.

"Erasmus+ aasta spordieelarve ei ole olnud mitte väike. Seda on kokku 90 miljonit eurot, kõik meetmed kokku Erasmus+ programmi juures. Ja teada on, et järgmisel aastal on see summa üle 110 miljoni euro," rääkis kultuuriminister.

Purga sõnul on kiri edastatud Euroopa partneritele ning nüüd oodatakse teiste riikide vastuseid, misjärel esitatakse ettepanek ühiselt Micallefile. "Küsimus ei ole siin niivõrd võimalike toetuste suuruses, aga pigem ikkagi sõnumis. Meie eesmärk ei ole kedagi karistada, vaid juhtida tähelepanu sellele, milline viga on tehtud ja panna rahvusvahelisi spordiorganisatsioone tõsiselt kaaluma oma otsuste tagajärgi ajal, mil Venemaa jätkab agressioonisõda Ukraina vastu."

"See on üks konkreetne ettepanek või vahend, millega saaks survestada seda otsust, mis on äärmiselt jõhker ja sügavalt olümpialiikumist alavääristav," ütles Purga ERR-ile.

Kultuuriminister ütles, et selliste meetmete mõju saab hinnata tulevikus. "Vähemalt oleme reageerinud. Signaalina on see kindlasti oluline ja meiega sarnaselt mõtlevaid ja kaasa tulevaid liikmesriike on teisigi. Igalt poolt tuleb survestada, survestamine sel teemal, tähelepanu ja pulsil näpu hoidmine on äärmiselt tähtis," sõnas Purga.

Eesti Olümpiakomitee mõistis ROK-i täitevkomitee otsuse hukka.