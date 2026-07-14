LeBron Jamesi järgmine klubi on peagi selgumas: ta jaoks pole raha tähtsaim

LeBron Jamesi tulevik NBA-s võib selguda juba lähipäevil. ESPN-i ajakirjaniku Shams Charania sõnul on staarmängija saanud kätte kogu vajaliku info ning on valmis oma järgmise klubi osas otsuse langetama.

"LeBron James liigub iga päevaga otsusele lähemale. Kogu vajalik teave on nüüdseks olemas," ütles Charania saates NBA Today.

Jamesi võimalikeks uuteks koduklubideks peetakse eelkõige Cleveland Cavaliersi, Miami Heati, Philadelphia 76ersit, Golden State Warriorsit ja Minnesota Timberwolvesi. Varasemalt on võimalike sihtkohtadena läbi käinud ka Boston Celtics, Denver Nuggets, New York Knicks, Dallas Mavericks ja San Antonio Spurs.

Charania sõnul soovib James liituda meeskonnaga, kellel on reaalne võimalus võita NBA meistritiitel.

"LeBron tahab liituda meeskonnaga, kellel on reaalne võimalus võidelda meistritiitli nimel ning kus talle sobivad nii keskkond kui ka klubi kultuur," sõnas Charania.

Kuigi Cleveland Cavaliersi peetakse üheks peamiseks soosikuks, märkis ESPN-i ajakirjanik Brian Windhorst, et ühe allika sõnul ei pruugi Jamesi järgmine koduklubi siiski olla Cleveland.

Samas andis Cavaliersi peatreener Kenny Atkinson mõista, et klubi pole lootust kaotanud.

"Vabade agentide turul on praegu põnev aeg. Loodame, et see toob ka meile olulise täienduse," ütles Atkinson.

James on väidetavalt saanud kõigilt huvilistelt pakkumised ning nüüd peab langetama lõpliku otsuse. Charania sõnul edastasid klubid oma pakkumised mängija agendi Rich Pauli kaudu. Seniste teadete kohaselt ei ole raha Jamesi jaoks määrav. Eelkõige soovib ta liituda meeskonnaga, millel oleks reaalne võimalus võidelda NBA meistritiitli nimel.