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Miami Heat kustutas LeBroni tutvustava pressikonverentsi lingi

Korvpall
LeBron James 2013. aastal Miami Heati särgis
LeBron James 2013. aastal Miami Heati särgis Autor/allikas: SCANPIX/AP
Korvpall

USA korvpalliklubi Miami Heat postitas YouTube'i 27. juuliks pressikonverentsi, mille sisuks oli LeBron Jamesi tutvustamine. Klubi kustutas lingi kiirelt ning vabandas.

41-aastane James veetis viimased kaheksa hooaega Los Angeles Lakersi ridades, kuid loobus lõppenud hooaja järel lepingust. Neljal korral NBA kõige väärtuslikumaks mängijaks valitud Jamesi agent Rich Paul teatas samas, et legendaarne mängumees plaanib karjääri jätkata.

Paul on hoidnud oma kliendi valikuid saladuseloori all, kuid erinevate väljaanneteni on jõudnud infot, et viimasena on jäänud sõelale Cleveland Cavaliers, Philadelphia 76ers ja Miami Heat. Varasemalt on räägitud päris tõsiselt ka Golden State Warriorsiga liitumise variandist.

Eesti aja järgi öösel vastu kolmapäeva tegi Miami Heat oma ametlikul YouTube'i kanalil avalikuks 27. juuliks mõeldud pressikonverentsi, mille pealkirjas seisis: "LeBron Jamesi tutvustav pressikonverents". Heat, kellega James võitis oma esimesed kaks NBA meistritiitlit, kustutas lingi kiirelt. ESPN kirjutas, et tiimi esindaja sõnul tehti pressikonverentsi link valmis juhuks, kui James otsustab meeskonnaga liituda ning see tehti avalikuks kogemata.

Sel sügisel oma 24. hooaega alustav James siirdus Miamisse 2010. aastal ning tuli Heatiga meistriks kaks korda, teenides nii 2012. kui ka 2013. aastal ka liiga ja finaalseeria kõige väärtuslikuma mängija auhinna. Miami tegi juunis hiiglasliku vahetustehingu, kui lisas oma meeskonda Kreeka superstaari Giannis Antetokounmpo. Klubi juhataja Pat Riley ütles sel eelmisel nädalal, et meeskond võtaks heameelega ka Jamesi oma ridadesse.

Rich Pauli sõnul oleks James tõenäoliselt liitunud New York Knicksiga, kui klubi poleks tänavu NBA meistritiitlit võitnud. Teadaolevalt liitub James tiimiga, kus saaks konkureerida meistritiitli nimel.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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