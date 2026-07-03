X!

LeBron James oleks ilma Knicksi tiitlita New Yorki siirdunud

Korvpall
LeBron James
LeBron James Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Korvpall

LeBron James oleks olnud valmis liituma New York Knicksiga, kui klubi poleks tänavu NBA meistritiitlit võitnud, avaldas tema agent Rich Paul taskuhäälingus Game Over.

41-aastane James teatas sel nädalal Los Angeles Lakersile, et soovib karjääri jätkata mõnes teises klubis. James on nüüd ilma klubita ning võib pidada läbirääkimisi kõigi huvilistega.

Pauli sõnul oli Knicks Jamesi esimene valik, kuid New Yorgi klubi meistritiitel muutis olukorda.

"Kui Knicks poleks võitnud, oleks ta läinud Knicksi," ütles Paul.

Agendi sõnul tooks Jamesi liitumine valitseva meistriga kaasa palju tähelepanu ning see võiks mõjutada ka meeskonna seniseid liidreid.

Agendi sõnul tooks Jamesi liitumine valitseva meistriga kaasa palju tähelepanu ning see muudaks meeskonna senist dünaamikat.

Võimalike uute klubidena nimetas Paul veel Philadelphia 76ersit, Cleveland Cavaliersit, Miami Heati, Minnesota Timberwolvesi, Denver Nuggetsit, Golden State Warriorsit, Boston Celticsit, San Antonio Spursi ja Dallas Mavericksi.

James mängis Lakersis kaheksa hooaega ning võitis klubiga 2020. aastal NBA meistritiitli. Möödunud hooajal viskas ta keskmiselt 20,9 punkti, jagas 7,2 korvisöötu ja võttis 6,1 lauapalli mängu kohta.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

Samal teemal

korvpalliuudised

20:27

VAATA OTSE | Eesti läheb viimasele veerandile vastu 22-punktilise eduga Uuendatud

20:16

LeBron James oleks ilma Knicksi tiitlita New Yorki siirdunud

15:09

Bigbank/Kalev täiendas ridasid noore vendadepaariga

13:11

Bostoni raudvara Jaylen Brown vahetati Philadelphiasse

02.07

Rannula: peame olema kaitses stabiilsemad Uuendatud

02.07

Ilver: Eesti-Läti liigast samm Poola liigasse on väga hea Uuendatud

02.07

Tass: tuleb korralik madin korvi all ühe pikaga

02.07

Keila KK-ga ühineb Sverre Aav

02.07

Selgusid Optibet Eesti-Läti korvpalliliiga uue hooaja osalejad

02.07

Veesaar sõlmis Hawksiga 9,3 miljoni dollari suuruse lepingu

01.07

Neidude korvpallikoondis sai Põhjamaade meistrivõistlustel neljanda koha

30.06

Toronto tõi 2019. aasta finaalseeria kangelase tiimi tagasi

30.06

Bigbank/Kalev lisas koosseisu mullu Coolbetis mänginud ääre

30.06

LeBron jätkab karjääri, aga mitte Lakersis

30.06

Kullamäe peab MM-valikmängud vahele jätma

videod

sport.err.ee uudised

20:32

VAATA OTSE | Austraalia ja Egiptus jahivad MM-il ajaloolist edasipääsu Uuendatud

20:27

VAATA OTSE | Eesti läheb viimasele veerandile vastu 22-punktilise eduga Uuendatud

20:16

LeBron James oleks ilma Knicksi tiitlita New Yorki siirdunud

19:43

Djokovic jõudis Wimbledonis Federeri rekordini

19:20

Maailma esireket Sinner jätkab Wimbledonis kindlal kursil

18:49

Alžeeria peatreener tunnistas: Šveits kasutas meie vead maksimaalselt ära

18:15

Verstappen kritiseeris F1 Lego paraadi: me ei ole klounid

17:43

Müncheni Bayern täiendas ridu Saksa koondislase Nathaniel Browniga

17:12

Osaka kindel võit viis ta esimest korda Wimbledoni neljandasse ringi

16:38

Saksamaa jalgpalliliit soovib Kloppi koondise uueks peatreeneriks

16:05

Avamängu võitnud neiud kaotasid Balti turniiril Leedule

15:44

Aleksandr Ovetškin otsustas karjääri jätkata

15:09

Bigbank/Kalev täiendas ridasid noore vendadepaariga

14:48

FOTOD | Spordiselts Kalev tähistab 125. juubelit

14:11

Nagelsmann lahkus Saksamaa koondise eesotsast

loetumad

00:00

Hispaania sai veenva võidu Austria üle Uuendatud

06:25

Ronaldo aitas väravaga Portugali kaheksandikfinaali

20:27

VAATA OTSE | Eesti läheb viimasele veerandile vastu 22-punktilise eduga Uuendatud

07:57

Šveitsile piisas võiduks kahest väravast

14.05

Jalgpalli MM-finaalturniiri ülekannete ajakava

10:16

Horvaatia peatreener: see oli väga halb kohtunikutöö

03.06

2026. aasta jalgpalli MM-finaalturniiri tulemused ja tabeliseisud

09:25

Pippi Lotta Enok tõmbas hooajale varakult joone alla

02.07

Veesaar sõlmis Hawksiga 9,3 miljoni dollari suuruse lepingu

02.07

VAR-i ekspert: Balogunile antud punane kaart oli ekslik

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo