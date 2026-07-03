LeBron James oleks ilma Knicksi tiitlita New Yorki siirdunud

LeBron James oleks olnud valmis liituma New York Knicksiga, kui klubi poleks tänavu NBA meistritiitlit võitnud, avaldas tema agent Rich Paul taskuhäälingus Game Over.

41-aastane James teatas sel nädalal Los Angeles Lakersile, et soovib karjääri jätkata mõnes teises klubis. James on nüüd ilma klubita ning võib pidada läbirääkimisi kõigi huvilistega.

Pauli sõnul oli Knicks Jamesi esimene valik, kuid New Yorgi klubi meistritiitel muutis olukorda.

"Kui Knicks poleks võitnud, oleks ta läinud Knicksi," ütles Paul.

Agendi sõnul tooks Jamesi liitumine valitseva meistriga kaasa palju tähelepanu ning see võiks mõjutada ka meeskonna seniseid liidreid.

Agendi sõnul tooks Jamesi liitumine valitseva meistriga kaasa palju tähelepanu ning see muudaks meeskonna senist dünaamikat.

Võimalike uute klubidena nimetas Paul veel Philadelphia 76ersit, Cleveland Cavaliersit, Miami Heati, Minnesota Timberwolvesi, Denver Nuggetsit, Golden State Warriorsit, Boston Celticsit, San Antonio Spursi ja Dallas Mavericksi.

James mängis Lakersis kaheksa hooaega ning võitis klubiga 2020. aastal NBA meistritiitli. Möödunud hooajal viskas ta keskmiselt 20,9 punkti, jagas 7,2 korvisöötu ja võttis 6,1 lauapalli mängu kohta.