Merlier juubeldas Tour de France'il teist päeva järjest

Laupäevane etapp pakkus võimaluse sprinteritele ja grupifinišis suutis Merlier edestada Eritrea jalgrattur Biniam Girmayd (NSN Cycling Team) ja hollandlast Olav Kooijd (Decathlon CMA CGM Team).

Seega sai 33-aastane Merlier võidurõõmu tunda teist päeva järjest. Kokku on ta nüüd võitnud viis Tour de France'i etappi.

Suurfavoriit Pogacar lõpetas turvaliselt peagrupis ja säilitas mõistagi ka kollase liidrisärgi. Tema üldedu taanlase Jonas Vingegaardi (Team Visma | Lease a Bike) ees on kaks minutit ja 42 sekundit. Kolmandat kohta hoiab Isaac Del Toro (UAE Team Emirates - XRG; +3.27).

Pühapäeval on kavas jälle mõnevõrra künklikum etapp (Malemort - Ussel; 155,5 km). Selle jooksul tuleb ratturitel ületada üks teise, kaks kolmanda ja üks neljanda kategooria tõus, kuid lõpuosa kulgeb valdavalt allamäge.