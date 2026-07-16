Merlier pääses koledast kukkumisest ja tegi Touril kübaratriki

Prantsusmaa velotuuri 12. etapi (Circuit Nevers Magny-Cours - Chalon-sur-Saone; 179,1 km) võitis Tim Merlier (Soudal Quick-Step), kelle jaoks oli see tänavuse Touril kolmas etapivõit. Otsustaval kilomeetril toimus kole kukkumine, liidrisärgis jätkab ikka Tadej Pogacar (UAE Team Emirates - XRG).

Võrdlemisi lamedal 12. etapil püsis suur grupp koos, ükski rünnak tulu ei toonud ning võitja selgus tulise lõpuspurdiga Cahlon-sur-Saone linnas. Kilomeeter enne finišijoont tegi Alpecin - Premier Techi võistkond oma lükke ning üritas Jasper Philipseni võidule viia.

Belglane ületas joone siiski kolmandana, sest kaasmaalane Tim Merlier (Soudal Quick-Step) ja hollandlane Olav Kooij (Decathlon CMA CGM Team) suutsid temast mööduda. Merlier sai ajaks kolm tundi, 38 minutit ja 53 sekundit ning teenis sellega tänavusel Prantsusmaa velotuuril kolmanda etapivõidu. 33-aastane belglane võidutses ka seitsmendal ning kaheksandal etapil.

Hat-trick for Tim Merlier!



The big Belgian delivers once again to claim a third stage win of the 2026 Tour de France pic.twitter.com/Rx9lnZj4Of — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) July 16, 2026

Umbes pool kilomeetrit enne etapi lõppu kaotas colombialane Fernando Gaviria tasakaalu ning kukkus valusalt. Seejärel sõitsid talle mitu konkurenti otsa ning lõpusirgel tekkis massikukkumine, millest pääsesid 15 võidu eest heidelnud ratturit. Seejuures oli kolmandana lõpetanud Kooij kukkumise hetkel Gaviria kõrval.

16. koha saanud Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step) kaotas võitjale lõpuks kaheksa sekundiga, temaga sama aja sai kirja Vlad Van Mechelen (Bahrain - Victorious). Järgmised finišeerijad kaotasid neile kahele 20 sekundiga.

Kollases liidrisärgis jätkab Pogacar, kes sai etapil 51. koha (+1.01). Sloveen sai kirja sama aja, mis peamine konkurent Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike), Pogacar juhib üldarvestuses taanlase ees kolme minuti ja 36 sekundiga. Kolmandal kohal jätkab Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe), kes kaotab Vingegaardile 30 sekundiga.

Prantsusmaa velotuur jätkub reedel 205,8 kilomeetri pikkuse mõõduvõtuga, mis viib ratturid Dolest Belforti linna. Etapi esimesed 150 kilomeetrit mööduvad üsnagi lamedal profiilil, kuid pärast seda on vaja ületada üks kolmanda kategooria tõus ning seejärel esimesse kategooriasse kuuluv Ballon d'Alsace.