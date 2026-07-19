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Vingegaardi velotuur lõppes kukkumisega, võimas Evenepoel alistas Pogacari

Jalgrattasport
Remco Evenepoel (vasakul) ja Tadej Pogacar
Remco Evenepoel (vasakul) ja Tadej Pogacar Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Jalgrattasport

Prantsusmaa velotuuri 15. etapp (Champagnole - Plateau de Solaison; 183,9 km) jäi tänavu viimaseks üldarvestuses teist kohta hoidnud Jonas Vingegaardile (Team Visma | Lease a Bike), kes kukkus ning pidi Touri pooleli jätma.

Vingegaard sõitis 20 kilomeetrit enne enam kui 4000 tõusumeetriga mägise etapi lõppu ühel ringristmikul teelt välja, jäi paremast õlast hoides murule istuma ning viidi siis kiirabimasinaga ära. See on esimene kord, kui Taani rattatäht mõne suurtuuri pooleli jätnud.

Kindla üldvõidu poole sõitev Tadej Pogacar (UAE Team Emirates - XRG) vedas 11,3-kilomeetrisel ja üheksaprotsendilisel Plateau de Solaisoni lõputõusul meeskonnakaaslast Isaac del Torot, et mehhiklane saaks Prantsusmaa rattaspordi tulevikutähelt Paul Seixasilt (Decathlon CMA CGM Team) parima noorratturi valge särgi.

Pogacari juhtimisel püüdsid nad koos del Toro ja Remco Evenepoeliga (Red Bull - BORA - hansgrohe) viis kilomeetrit enne lõppu kinni viimase jooksikuna etapivõitu püüdma jäänud ameeriklase Quinn Simmonsi (Lidl - Trek), aga lõpus näitas võimu hoopis Evenepoel.

Pogacar oli valmis etapivõidu tiimikaaslasele jätma ning ei läinud kaasa, kui del Toro paarsada meetrit enne finišit ründas, aga noorel mehhiklasel ei õnnestunud kahekordset olümpiavõitjat maha raputada. Hoopis Evenepoel ründas ise otsustavalt, Pogacar küll üritas, ent Red Bulli meest tal finišijoonel kinni püüda ei õnnestunud ja nii teenis Belgia täht oma karjääri kolmanda etapivõidu Tourilt.

Seixas ületas koos sakslase Florian Lipowitziga (Red Bull - BORA - hansgrohe) finišijoone 58 sekundit pärast Evenepoeli ning 52 sekundit pärast del Torot, mis tähendab, et Pogacari ponnistused kandsid vilja ning mehhiklane võttis kohalikult superstaarilt valge särgi.

Velotuuri üldarvestuses edestab Pogacar nüüd teiseks tõusnud Evenepoeli täpselt viie minutiga, del Toro kaotab kolmandana 5.58 ja Seixas (+6.23) on neljas. Lipowitz jääb prantslasest omakorda maha 25 sekundiga. Lisaks Vingegaardile jättis pühapäeval Touri pooleli ka seni kolm etapivõitu teeninud Belgia sprinter Tim Merlier (Soudal–Quick-Step).

Toimetaja: Anders Nõmm

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